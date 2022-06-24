Запугивание или подготовка к атаке? Все о военных учениях в Беларуси

Павел Латушко — белорусский государственный, политический и общественный деятель, рассказал все подробности о возможном нападении Беларуси на Украину.
Решается вопрос давления на Лукашенко. Вошел бы он на территорию Украины вооруженными силами? Но все же я не вижу реальности реализации этого сценария только с участием ВС Беларуси. Тех БТГ, которые находятся вдоль границы с Украиной, недостаточно, — объясняет Павел Латушко.
Решается вопрос давления на Лукашенко. Вошел бы он на территорию Украины вооруженными силами? Но все же я не вижу реальности реализации этого сценария только с участием ВС Беларуси. Тех БТГ, которые находятся вдоль границы с Украиной, недостаточно, — объясняет Павел Латушко.
Беларусь следует следами “старшего брата” и медленно стягивает военные группировки к границе с Украиной. Смотрите интервью Сергея Грабского о реальных угрозах нападения.
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