Из-за нехватки электроэнергии в Киеве перестает курсировать наземный электротранспорт: что известно

Отсутствие электроэнергии влияет не только на быт украинцев, но и на обычные дела и планы. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за нехватки электроэнергии в столице остановят движение трамваев и троллейбусов.

— Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы

наземного электротранспорта столицы — трамваев и троллейбусов, — пишет мэр в своем Telegram.

Есть ли альтернатива и что известно об отмене курса наземного электротранспорта — в материале.

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По словам Кличко, на смену электротранспорту на курс выйдут автобусы. Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, было выпущено 222 автобуса.

Это дополнительных 38 автобусных маршрутов взамен троллейбусам. И 17 — на замену трамваев.

Всего на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Это весь подвижной состав автобусов, которые есть в наших автопарках.

Также перевозки обеспечивают и частные перевозчики: на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов.

Виталий Кличко напомнил, что столичное метро работает. В настоящее время открыты 50 станций из 52 —

Гидропарк и Днепр — временно закрыты.

Кстати, в метро Киева теперь можно заряжать необходимые гаджеты и устройства: читай, на каких станциях метро в Киеве можно это сделать.

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