В Минобороны рассказали, как украинцы отстояли свои города без оружия

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала о текущей ситуации в Украине и о сопротивлении обычных украинцев.

— У нас продолжаются бои фактически по всей территории Украины. Вместе с тем мы можем говорить о переломной фазе, потому что каждый день боев делает преимущество в нашу пользу, поскольку у врага большие потери — как военной техники, так и личного состава, – сообщила она.

Также заместитель министра обороны добавила, что на сегодняшний день можно говорить о приблизительных потерях армии РФ – это 6 тысяч военных.

В то же время растет национальное сопротивление захватническим действиям РФ. Это тоже дает положительные результаты.

На сегодняшний день есть уже почти три десятка примеров, где местные жители отстояли свои города.

Поэтому, говорит Анна Маляр, сегодня можно сказать, что украинцы от шока оправились, объединились и оказывают мощное сопротивление вместе с Вооруженными Силами.

Напомним, ранее Алексей Арестович призвал украинцев присоединяться к национальной игре Забери танк в хозяйство, а также рассказал про ошибки России в военном деле.