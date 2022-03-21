В Сумах на заводе произошла утечка аммиака: что известно и как обезопасить себя

Утром понедельника, 21 марта, на предприятии Сумыхимпром произошла утечка аммиака. Сначала сообщалось, что зона поражения составляет 5 км. По последним данным, поражено 2,5 км территории.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В ГСЧС также уточнили: в результате обстрелов российскими войсками около 4 утра был поврежден один резервуар с аммиаком на Сумыхимпром.

Пока известно об одном пострадавшем — это работник предприятия.

Произошла незначительная утечка аммиака. В настоящее время спасатели работают, чтобы осадить аммиачное облако.

Есть ли угроза для окружающих территорий

По данным Сумской ОВА, сейчас под угрозой село Новоселица.

Для Сум угрозы нет, ведь ветер не дует в направлении города.

Что делать при выбросе аммиака

По возможности – немедленно покиньте зону поражения перпендикулярно направлению ветра.

Если вы не можете покинуть загрязненную территорию, нужно использовать для защиты укрытия, подвалы и нижние этажи домов, ведь аммиак легче воздуха.

Также соблюдайте следующие правила:

загерметизируйте окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

в квартире включите душ на мелкое распыление. Вода будет поглощать аммиак из воздуха;

не включайте вентиляцию – она будет вытягивать чистый воздух и затягивать загрязненный;

если услышали запах аммиака – дышите через увлажненную марлевую повязку. Лучше смочить ее 5% раствором уксусной или лимонной кислоты.

Как помочь человеку при отравлении аммиаком

Несколько важных правил:

Дать выпить теплое молоко с пищевой содой; Вывести на свежий воздух; Надеть на пострадавшую ватно-марлевую повязку, смоченную водой, а лучше — 5% раствором уксусной или лимонной кислоты; При поражении кожи – обмыть чистой водой, сделать примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты; При попадании в глаза – промыть водой или протереть вазелиновым или оливковым маслом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать при взрыве на АЭС и как йод спасает от радиации.