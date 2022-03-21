В Сумах на заводе произошла утечка аммиака: что известно и как обезопасить себя

Утром понедельника, 21 марта, на предприятии Сумыхимпром произошла утечка аммиака. Сначала сообщалось, что зона поражения составляет 5 км. По последним данным, поражено 2,5 км территории.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
В ГСЧС также уточнили: в результате обстрелов российскими войсками около 4 утра был поврежден один резервуар с аммиаком на Сумыхимпром.
Пока известно об одном пострадавшем — это работник предприятия.
Произошла незначительная утечка аммиака. В настоящее время спасатели работают, чтобы осадить аммиачное облако.
По данным Сумской ОВА, сейчас под угрозой село Новоселица.
Для Сум угрозы нет, ведь ветер не дует в направлении города.
По возможности – немедленно покиньте зону поражения перпендикулярно направлению ветра.
Если вы не можете покинуть загрязненную территорию, нужно использовать для защиты укрытия, подвалы и нижние этажи домов, ведь аммиак легче воздуха.
Также соблюдайте следующие правила:
Несколько важных правил:
Напомним, ранее мы рассказывали, что делать при взрыве на АЭС и как йод спасает от радиации.