В ТЦК не пойду, потому что хочу выбирать самостоятельно! История рекрутинга парня, который вторжение встретил 16-летним

В Украине действует программа рекрутинга в ВСУ. Она предусматривает, что каждый желающий украинец может самостоятельно выбрать то подразделение и вакансию, где хочет служить. Подробнее о том, как это работает и может ли рекрутинг заменить мобилизацию — рассказываем далее.

Все они очень разные, но намерение у них одно: стать на защиту Украины. Это будущие военные ВСУ, которые только учатся быть солдатами. За ошибки получают порцию критики от инструктора. Однако они очень стараются, стремясь быть полезными для страны.

— Я не боюсь. Нечего бояться, — говорит Никита. Парень начало полномасштабного вторжения встретил 16-летним подростком. Теперь, через два года, как только ему исполнилось 18, начал процесс поступления в ВСУ. Речь идет о третьей штурмовой бригаде, в которую Никита хочет попасть путем рекрутинга.

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Что такое рекрутинг

Рекрутинг — это подбор персонала на определенную вакансию. Военный рекрутинг предусматривает тот же процесс, но кандидатов ищут на конкретные должности в батальоны, подразделения и воинские части.

То есть, рекрутинг дает возможность самостоятельно выбрать должность в ВСУ.

Проект по рекрутингу в ряды ВСУ стартовал в ноябре прошлого года. Тогда Министерство обороны начало сотрудничать с популярными онлайн-сервисами для поиска работы. Там они проходят регистрацию, вносят о себе данные и выгружают вакансии, которые у них есть на данный момент.

Вакансии можно найти не только на онлайн-сервисах по трудоустройству, но и на официальных сайтах конкретных бригад или подразделений. Например, так сделал Никита, который четко решил, что в ТЦК не пойдет, ведь хочет самостоятельно решать, где служить в армии.

Поэтому парень откликнулся на вакансию на сайте третьей штурмовой, успешно прошел собеседование, и вот он уже на учениях с оружием в руках. Контракт с ним заключат только после успешно пройденной подготовки по тактике, медицине и минно-взрывному делу.

— Мой брат пошел воевать через военкомат, и произошла очень неприятная ситуация. Их позиции сдали, и он получил очень серьезное ранение. А все потому, что он пошел через военкомат, а там командование было не очень. У нас здесь так не работает, как в ТЦК, — рассказывает Никита.

Читать по теме Украинцы могут сами выбрать работу в ВСУ! Как работает проект рекрутинга от Минобороны Податься в Вооруженные силы теперь может каждый в рамках проекта Рекрутинг.

Именно возможность выбрать свое место в армии, а также недоверие к ТЦК, являются основными причинами, почему все больше украинцев приобщаются в ряды ВСУ через рекрутинг.

— На сегодня мы имеем более 70 000 отзывов за это время на примерно 5 000 вакансий. И около сотен различных подразделений Сил обороны приобщены к этому. То есть, они размещают свои вакансии на онлайн-платформах, — рассказывает Уполномоченный Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

Среди украинцев самыми популярными являются такие вакансии в армии как бухгалтер, водитель, делопроизводитель, стрелок, оператор БПЛА и повар. В основном, быстрее всего закрываются небоевые должности. А вот, к примеру, желающих податься на вакансию штурмовика не так много.

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