Украина

В восьмой раз на те же грабли. В чем феномен Чернобыевки или наш Бермудский треугольник для русских войск

Вероника Кононенко, практикантка сайта 22 марта 2022, 22:44
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