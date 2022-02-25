Взрывы в Киеве – это работа украинской ПВО

В ночь на пятницу, 25 февраля, в Киеве прогремели два громких взрыва. В Министерстве внутренних дел сообщили – это по вражескому летательному аппарату сработали украинские ПВО.

Вражеский летательный аппарат был сбит нашим ПВО и упал в Дарницком районе у дома по адресу ул. Кошица 7а, – сообщили в МВД.

Позже стало известно, что оккупант выпустил по Киеву крылатые ракеты Калибр. В результате ночной атаки трое мирных жителей пострадали, один из них — в тяжелом состоянии. Всех забрали бригады скорой помощи.

Сбитый вражеский летательный аппарат упал в Дарницком районе столицы. В доме, расположенном рядом с местом события, случилось возгорание. Предварительно – с 4 по 9 этаж. Пожарные уже прибыли на место происшествия. Тушение пожара продолжается.

Ранее Антон Геращенко в Telegram-канале сообщил, что удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами продолжились.

Киевлян призывают не паниковать, а в случае срабатывания сирен – перейти в укрытие.

Ранее мы рассказывали о том, что делать при срабатывании сирен и как обезопасить себя киевлянам.

Также напомним о том, что в Киеве ввели комендантский час.