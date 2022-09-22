Ракетные удары по Запорожью — под завалами гостиницы ищут людей, есть погибший и раненые

Сегодня утром, 22 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Мишенью оккупантов стали объекты инфраструктуры и жилые дома рядом с ними.

Уже известно об одном погибшем и пятерых раненых. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что россияне выпустили девять ракет по самому городу и пригороду.

Российские изверги выпустили ракету в отель в центральном парке. Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей, — сказал Тимошенко.

Он добавил, что российские террористы попали в электрическую подстанцию. Поэтому южные общины Запорожского района сейчас без света. Есть попадания и в телебашню.

Экстренные службы работают над тем, чтобы как можно скорее устранить последствия вражеских прилетов.

Но за эту ночь есть и хорошие новости — украинских защитников Мариуполя Пташку, Волыну, Редиса освободили из плена. В общей сложности Украина вернула 215 пленных героев. Читай, как происходил обмен.

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