Зверский обстрел Еленовки. Россияне убили украинских пленных и обвиняют ВСУ: как все было на самом деле

Сегодня утром российские пропагандисты заявили, что якобы украинские военные совершили обстрел колонии в Еленовке и убили украинских пленных, в том числе из Азова, прицельным артиллерийским ударом.

На самом же деле Россия специально обстреляла коллонию в селе Еленовка.

Зачем им устраивать такое и как всё было на самом деле, комментируют Генеральный штаб, Андрей Билецкий и Михаил Подоляк.

Оккупанты убили украинских военных в Еленовке

По информации командующего Ракетными войсками и артиллерией Командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.

Согласно информации разведки, что российские оккупанты перевели украинских пленных в барак, по которому нанесли удары, чтобы обставить это, как действия Вооруженных сил Украины.

Генеральный штаб ВСУ прокомментировал удар российскими оккупантами:

Это означает, что российские оккупанты спланировали удар по украинским пленным с намерением обвинить Украину в совершении “военных преступлений”, а также скрыть пытки и расстрелы.

Это осуществлялось по приказу оккупационной администрации и командования Вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Лидер Азовского движения Андрей Билецкий прокомментировал обстрел колонии в Еленовке и объявил о поисках причастных:

— Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой не известно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны, — отметил Билецкий.

Я от имени Азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор, независимо от должности и места нахождения. Где бы вы ни скрывались, вы будете найдены и экстерминированы.

Количество жертв и пострадавших в настоящее время уточняется. Российские пропагандистские СМИ пишут, что неокончательное число жертв достигло 53 украинских военных.

Заявления о якобы обстрелах Вооруженными силами Украины гражданской инфраструктуры являются ложью и провокацией, ведь Украина имеет высокоточное оружие благодаря партнерам, которым наносит лишь точные удары по военным объектам оккупантов.

Масштабность и скорость действия информационной кампании со стороны российских пропагандистов указывают на то, что это была именно спланированная и организованная акция.

Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который произошло попадание, за несколько дней до преступления, — прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее мы рассказывали, как харьковчане засыпают в выжженных ракетами домах.

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