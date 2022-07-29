Украина

Зверский обстрел Еленовки. Россияне убили украинских пленных и обвиняют ВСУ: как все было на самом деле

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 29 июля 2022, 14:48
Обстріл колонії в Оленівці “ДНР”, де перебували українські полонені

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