16 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Якщо тобі здалося, що всі свята уже позаду — то це таки здалося. Адже щодня світ та Україна відзначають великі та незначні, релігійні та міжнародні свята. Яке сьогодні, 16 січня, свято — розповідаємо тобі далі.
У січні в Україні відзначають День вшанування памʼяті захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року.
Офіційною датою памʼяті кіборгів спільним Наказом Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України названо 20 січня. Однак за ініціативи самих кіборгів, з 2018 року День памʼяті захисників ДАП вшановується 16 січня у різних містах України.
Кіборгами українських військових назвали самі російські окупанти, яких тоді звали сепаратистами. Ворог був шокований, що живі люди так довго та стійко боронили Донецький аеропорт. Відтоді є відомою фраза: Кіборги вистояли, не встояв бетон.
Свято на честь найвідомішого ліверпульського гурту, що підкорив серця мільйонів фанів по всьому світу, традиційно відзначається з 2001 року, 16 січня.
16 січня є традиційним Днем Дракона, який присвячений вивченню культурного значення дракона для історії.
Наприклад, у Китаї Дракон символізує багатство, владу та лідерство. А у Великій Британії перемога над драконом символізувала неймовірно сильного воїна. Західний світ частіше зображає у вигляді дракона символ зла.
2024 рік вважається роком Дракона.
За новим стилем церковного календаря віряни поклоняються одній із найвідоміших християнських реліквій — чесним веригам апостола Петра. Це кайдани, в які був закутий апостол Петро.
За віруванням, під час закування апостола Петра в Єрусалимі, йому явився ангел, який і визволив апостола.
Керівник вʼязниці після побаченого навернувся у християнство, а окови Петра зберіг. За роки ці реліквії були розʼєднані та перебували у Константинополі та Римі. Після обʼєднання двох кайданів, окови зʼєдналися у єдиний ланцюг.
Після цього церква встановила свято Поклоніння оковам святого Петра.
Після цього церква встановила свято Поклоніння оковам святого Петра.
За старим стилем календаря віряни вшановують памʼять пророка Малахії, а також святого мученика Гордія, який постраждав за християнську віру у III столітті.
Наші предки вірили у прикмети та віщували за погодою майбутнє. Нині наш клімат дуже змінився, тож до таких прикмет варто ставитися скептично.
Разом з тим, вважалося, що:
Цього дня не можна працювати з гострими предметами, а також суворо забороняється прати речі.
Також краще не виносити сміття з оселі, аби не винести щастя.
Іменини за новим календарем сьогодні святкують Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Неоніла.
Раніше ми також зібрали для тебе в одному матеріалі всі церковні свята, які ми відзначатимемо у січні 2024 року.
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