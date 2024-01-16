16 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Якщо тобі здалося, що всі свята уже позаду — то це таки здалося. Адже щодня світ та Україна відзначають великі та незначні, релігійні та міжнародні свята. Яке сьогодні, 16 січня, свято — розповідаємо тобі далі.

16 січня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День Пам’яті кіборгів в Україні

У січні в Україні відзначають День вшанування памʼяті захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року.

Офіційною датою памʼяті кіборгів спільним Наказом Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України названо 20 січня. Однак за ініціативи самих кіборгів, з 2018 року День памʼяті захисників ДАП вшановується 16 січня у різних містах України.

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Кіборгами українських військових назвали самі російські окупанти, яких тоді звали сепаратистами. Ворог був шокований, що живі люди так довго та стійко боронили Донецький аеропорт. Відтоді є відомою фраза: Кіборги вистояли, не встояв бетон.

Всесвітній день The Beatles

Свято на честь найвідомішого ліверпульського гурту, що підкорив серця мільйонів фанів по всьому світу, традиційно відзначається з 2001 року, 16 січня.

День Дракона

16 січня є традиційним Днем Дракона, який присвячений вивченню культурного значення дракона для історії.

Наприклад, у Китаї Дракон символізує багатство, владу та лідерство. А у Великій Британії перемога над драконом символізувала неймовірно сильного воїна. Західний світ частіше зображає у вигляді дракона символ зла.

2024 рік вважається роком Дракона.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

За новим стилем церковного календаря віряни поклоняються одній із найвідоміших християнських реліквій — чесним веригам апостола Петра. Це кайдани, в які був закутий апостол Петро.

За віруванням, під час закування апостола Петра в Єрусалимі, йому явився ангел, який і визволив апостола.

Керівник вʼязниці після побаченого навернувся у християнство, а окови Петра зберіг. За роки ці реліквії були розʼєднані та перебували у Константинополі та Римі. Після обʼєднання двох кайданів, окови зʼєдналися у єдиний ланцюг.

Після цього церква встановила свято Поклоніння оковам святого Петра.

За старим стилем календаря віряни вшановують памʼять пророка Малахії, а також святого мученика Гордія, який постраждав за християнську віру у III столітті.

Читати на тему Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян Ділимось церковним календарем на 2024 рік.

Прикмети 16 січня 2024

Наші предки вірили у прикмети та віщували за погодою майбутнє. Нині наш клімат дуже змінився, тож до таких прикмет варто ставитися скептично.

Разом з тим, вважалося, що:

якщо цього дня сонце на заході червоного кольору — наступного дня буде морозяна, але сонячна погода;

дме вітер з півночі — варто чекати тривалих холодів;

хуртовина віщує холодне й дощове літо;

якщо 16 січня йде сніг — на луках в травні буде багато трави;

мороз у цей день — до спекотного та посушливого літа.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня не можна працювати з гострими предметами, а також суворо забороняється прати речі.

Також краще не виносити сміття з оселі, аби не винести щастя.

Пам’ятні події 16 січня в історії

У 1918 році Центральна Рада прийняла закон про створення української добровольчої армії. У 1919 році Українська Директорія оголосила війну більшовицькій Росії. У 1957 році в Ліверпулі відкрився The Cavern Club, де виступав гурт The Beatles. У 1963 році вперше за керування авіалайнера стала жінка. Це була англійка Івонн Поуп, і керувала вона з Лондона в Дюссельдорф. 16 січня 2014 року Верховна Рада України з порушенням регламенту ухвалила відомі диктаторські закони 16 січня, або закони про диктатуру. За закон голосували підняттям рук, депутати навіть не чули та не бачили текст законів до ухвалення рішення.

Іменини сьогодні

Іменини за новим календарем сьогодні святкують Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Неоніла.

Раніше ми також зібрали для тебе в одному матеріалі всі церковні свята, які ми відзначатимемо у січні 2024 року.

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