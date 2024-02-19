20 днів у Маріуполі може отримати Оскар-2024: які шанси в української стрічки стати лауреатом

Українські кінотворці продовжують розповідати про війну в Україні через силу мистецтва та отримують гарний фідбек від міжнародної аудиторії. Перемога документальної стрічки 20 днів в Маріуполі на BAFTA дає підстави вважати, що фільм Мстислава Чернова й Assosiated Press закріплює свої шанси на головний приз — перемогу на Оскарі-2024.

Чи дійсно 20 днів у Маріуполі може отримати Оскар-2024, що говорять прогнози букмекерів і з ким українська документалка боротиметься за нагороду — читай в матеріалі.

20 днів в Маріуполі: про що фільм

Документальний фільм 20 днів у Маріуполі розповідає про місто у перші тижні російського вторгнення. Зокрема стрічка багато уваги приділяє обстрілам і бомбардуванням Маріуполя.

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Документальність фільму полягає в фіксуванні смерті містян і кадрів бомбардування пологового будинку, який став сумновідомим на увесь світ після цинічного обстрілу будівлі росіянами.

Мстислав Чернов разом із фотографом Євгеном Малолєткою і продюсеркою Василісою Степаненко приїхали до Маріуполя 24 лютого 2022 року за годину до початку вторгнення і на власні очі стали свідками щоденного нищення міста.

Мстислав Чернов розповідав в ексклюзивному інтерв’ю Вікнам про перші дні у Маріуполі та знімання стрічки.

Чи є шанси на перемогу у 20 днів у Маріуполі: прогнози букмекерів

Менш як місяць залишається до церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії. Прогнози букмекерів на перемогу на Оскарі-2024 для української стрічки вкрай обнадійливі.

За даними Oddschecker, 20 днів у Маріуполі може отримати Оскар-2024. Фільм режисера Мстислава Чернова перемагає з ймовірністю 52%. Шанси найближчого конкурента — фільму Боббі Вайн: Народний президент — сягають 30%.

Фільм Вічна пам’ять чилійського виробництва букмекери оцінюють в 10%. Інші номінанти на найкращий документальний фільм — Чотири доньки та Вбити тигра — мають 5% і 3% відповідно.

Про що фільми-конкуренти стрічки 20 днів в Маріуполі

Фільм Бобі Вайн: Народний президент розповідає про президентську кампанію популярного угандійського співака Бобі Вайна проти лідера тривалого деспотичного режиму Йовері Мусевені.

Мусевені перебував при владі з 1986 року та змінив конституцію Уганди, щоб дозволило йому балотуватися ще на один п’ятирічний термін.

Стрічка показує шлях Бобі Вайна в президентських виборах Уганди, його боротьбу проти диктаторського режиму і спроби захистити пригноблених і безголосих людей своєї країни від насилля силовиків та поліції, які застосували силу до протестувальників режиму.

Документальний фільм Вічна пам’ять розповідає про стосунки чилійського журналіста Аугусто Гонгори та чилійської актриси Пауліни Уррутіа.

Гонгора відомий як один із активних розслідувачів злочинів чилійського диктатора Августо Піночета, який правив державою у 1973-1990 роках.

Через хворобу Альцгеймера йому стає все складніше зберегти свою особистість і займатись документуванням злочинів Піночета, однак за підтримки дружини Пауліни вони разом долають усі труднощі.

Чотири доньки — туніський фільм, який розказує про Ольфу, матір чотирьох доньок у Тунісі. Одного разу дві її старші дочки зникають. Щоб заповнити порожнечу, режисер документалки Каутер Бен Ханіа запрошує професійних актрис, щоб компенсувати втрату для жінки, а також наближає глядача до життєвих історій Ольфи та її доньок.

У фільмі поєднується документальне й художнє кіно

У канадійському фільмі Вбити тигра Ранджит, фермер із Джаркханду, Індія, бере участь у битві всього свого життя, коли вимагає справедливості для своєї 13-річної доньки, яка пережила сексуальне насильство.

В Індії, де повідомлення про зґвалтування надходять кожні 20 хвилин, а кількість засуджених становить менше ніж 30 відсотків, рішення Ранджіта підтримати свою дочку є практично нечуваним, а його подорож — безпрецедентною.

А чи справдиться ймовірність перемоги на Оскарі-2024 українського фільму 20 днів у Маріуполі буде відомо 11 березня 2024 року на церемонії вручення нагород.

20 днів в Маріуполі став переможцем BAFTA-2024. Читай, як творці фільму отримували нагороду і про промову режисера фільму.

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