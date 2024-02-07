7 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Сьогодні, 7 лютого, в 714 день повномасштабного вторгнення, попри масштабні ракетні обстріли росіян по всій Україні, ми все одно маємо приводи для привітань і святкувань. Яке свято відзначають в Україні та світі 7 лютого — читай на Вікнах.

7 лютого — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День народження вогнегасника

Щороку цього дня відзначають День народження вогнегасника. Саме 7 лютого 1863 року в Сполучених Штатах Америки, а саме в штаті Вірджинія, був запатентований перший вогнегасник. Тоді він був схожий на звичайну пляшку, але згодом отримав свою сучасну форму.

Всесвітній день читання вголос

Це свято є доволі молодим, адже було засновано тільки у 2010 році міжнародним освітнім проектом LitWorld. Всесвітній день читання вголос — це глобальний рух за грамотність, який підкреслює важливість читання вголос і розвитку навички обміну історіями. Це свято має на меті підкреслити силу слова та радість колективного читання, а також заохотити людей, а особливо дітей та молодь, читати книги і обговорювати їх з друзями та рідними.

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День масажиста

Це свято святкують в Україні, починаючи з 2018 року. День масажиста був затверджений Українською Федерацією масажу як відзнака важливої праці масажистів у підтримці здоров’я нації.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни

За православним календарем, 7 лютого відзначають день пам’яті святителя Парфенія, єпископа Лампсакійського. За традицією, сьогодні до Парфенія з молитвами звертаються безнадійні хворі. Вважається, що його мощі допомагають вилікувати навіть такі важкі хвороби, як рак.

Парфеній був напрочуд милосердною людиною, саме тому, за переказами, у віці 18 років у нього відкрився дар чудотворця. Силою слова Божого Парфеній виганяв бісів і зцілював хворих.

Сьогодні віряни також вшановують пам’ять грецького ченця Луки Елладського. День Луки також по-іншому називають Могутниця.

Лука дотримувався аскетизму в усьому, що стосувалось його життя, але був дуже доброзичливим до інших, зцілював хворих від фізичних і душевних хвороб. У 14 років прийняв сан ченця, а під кінець життя оселився на горі Гелікон, де побудував храм.

Читати на тему Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян Ділимось церковним календарем на 2024 рік.

Прикмети 7 лютого 2024 року

В стародавні часи вважалось, що за цим днем можна спрогнозувати, яким буде врожай:

якщо вдень сильний вітер — буде гарний урожай ярих культур;

якщо цього дня буде грім — сінокосу можна не чекати.

Також за прикметами визначали погоду:

сонце на заході червоне — літо буде холодним;

хмари синього кольору — до теплої погоди.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня не можна сваритись, лаятись, відмовляти в допомозі й милостині, а також святкувати весілля, адже цей день вважається поминальним, а отже, весілля 7 лютого не принесе щастя молодятам.

Пам’ятні події 7 лютого в історії

1483 — відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі видав книгу Прогностична оцінка поточного 1483 року, яка є першою відомою друкованою книгою українського автора. 1889 — американець Герман Голлеріт запатентував першу електричну обчислювальну машину. 1906 — сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал прохання про допомогу. 1992 — 12 держав-членів Європейських спільнот підписали Маастрихтський договір — угоду про започаткування Європейського Союзу. 1992 — Республіка Бенін визнала незалежність України. 2018 — розгром та знищення передових загонів російських Сил Спеціального Призначення ПВК Вагнер під Дайр-ез-Заур американськими військами у Сирії в ніч з 7 на 8 лютого.

Іменини сьогодні

За церковним календарем сьогодні свої іменини відзначають Анатолій, Олександр, Віталій, Борис, Володимир, Дмитро, Григорій, Лука, Степан і Петро.

Раніше ми розповідали про повний список церковних свят 2024 року.

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