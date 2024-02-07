7 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Сьогодні, 7 лютого, в 714 день повномасштабного вторгнення, попри масштабні ракетні обстріли росіян по всій Україні, ми все одно маємо приводи для привітань і святкувань. Яке свято відзначають в Україні та світі 7 лютого — читай на Вікнах.
Щороку цього дня відзначають День народження вогнегасника. Саме 7 лютого 1863 року в Сполучених Штатах Америки, а саме в штаті Вірджинія, був запатентований перший вогнегасник. Тоді він був схожий на звичайну пляшку, але згодом отримав свою сучасну форму.
Це свято є доволі молодим, адже було засновано тільки у 2010 році міжнародним освітнім проектом LitWorld. Всесвітній день читання вголос — це глобальний рух за грамотність, який підкреслює важливість читання вголос і розвитку навички обміну історіями. Це свято має на меті підкреслити силу слова та радість колективного читання, а також заохотити людей, а особливо дітей та молодь, читати книги і обговорювати їх з друзями та рідними.
Це свято святкують в Україні, починаючи з 2018 року. День масажиста був затверджений Українською Федерацією масажу як відзнака важливої праці масажистів у підтримці здоров’я нації.
За православним календарем, 7 лютого відзначають день пам’яті святителя Парфенія, єпископа Лампсакійського. За традицією, сьогодні до Парфенія з молитвами звертаються безнадійні хворі. Вважається, що його мощі допомагають вилікувати навіть такі важкі хвороби, як рак.
Парфеній був напрочуд милосердною людиною, саме тому, за переказами, у віці 18 років у нього відкрився дар чудотворця. Силою слова Божого Парфеній виганяв бісів і зцілював хворих.
Сьогодні віряни також вшановують пам’ять грецького ченця Луки Елладського. День Луки також по-іншому називають Могутниця.
Лука дотримувався аскетизму в усьому, що стосувалось його життя, але був дуже доброзичливим до інших, зцілював хворих від фізичних і душевних хвороб. У 14 років прийняв сан ченця, а під кінець життя оселився на горі Гелікон, де побудував храм.
В стародавні часи вважалось, що за цим днем можна спрогнозувати, яким буде врожай:
Також за прикметами визначали погоду:
Цього дня не можна сваритись, лаятись, відмовляти в допомозі й милостині, а також святкувати весілля, адже цей день вважається поминальним, а отже, весілля 7 лютого не принесе щастя молодятам.
За церковним календарем сьогодні свої іменини відзначають Анатолій, Олександр, Віталій, Борис, Володимир, Дмитро, Григорій, Лука, Степан і Петро.
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