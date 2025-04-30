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Який штраф за їзду без страховки 2025 та про які зміни важливо знати УБД

Анна Голішевська, редакторка сайту 30 Квітня 2025, 17:30
Який штраф за їзду без страховки 2025 та про які зміни важливо знати УБД
Фото Unsplash
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