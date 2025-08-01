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Скільки коштує здати на права в Україні 2025: реальний кейс навчання

Богдана Макалюк, журналістка сайту 01 Серпня 2025, 12:30
Скільки коштує здати на права в Україні 2025
Фото Unsplash

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