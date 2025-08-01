Скільки коштує здати на права в Україні 2025: реальний кейс навчання

Скільки коштує здати на права в Україні 2025, тема, яка цікавить багатьох. Зараз ця процедура дуже складна, через нову систему, адже важко “зловити” талончик на здачу іспиту.

У матеріалі я поділюся своїм реальним досвідом, адже отримала посвідчення водія зовсім нещодавно — у липні 2025 року. Тому можу поділитися реальними даними, але нюанс — навчалася та складала іспити у місті Черкаси. Утім, тут ти знайдеш ціни й на інші міста України.

Скільки коштує здати на права в Україні 2025: реальний кейс

Почнімо з того, що це зовсім недешеве задоволення, особливо, якщо ти дійсно хочеш навчитися їздити і впевнено почуватися на дорозі. Для цього можуть знадобитися не лише базові години водіння, а й додаткові уроки.

Зараз в Україні діє така система — спершу треба скласти іспит з теорії ПДР, а потім — практичний іспит водіння.

Щоб навчатися навіть теорії, треба отримати медичну довідку. Я проходила лікарів у приватній клініці, щоб було швидше, це обійшлося мені у 2000 гривень. Але це можна зробити і в державній.

Я вивчала теорію і самостійно, і відвідувала уроки в автошколі. Цей блок навчання обійшовся мені 5500 грн. Я не купувала платні підписки на тест ПДР, а проходила їх на безкоштовних ресурсах. Але купувала книгу правил ПДР — близько 200.

Ціни на ресурси з тестами можуть варіюватися, залежно від сайту та застосунку. Я знаходила такі ціни: $14,99 на три місяці, $12,99 — преміум доступ назавжди.

Щоб скласти практичний іспит, треба від’їздити в автошколі 40 годин. Це може бути або 40 уроків по 1 годині або 20 уроків по 90 хв. У моєму випадку був другий варіант.

Водіння коштувало 8500 гривень. Також я брала ще 10 додаткових уроків, кожне коштувало 600 грн. Практичне навчання у мене тривало 2,5 місяці.

Тепер треба порахувати вартість складання іспиту. Складання теоретичного іспиту в Сервісному центрі коштує 250 грн, практичний іспит — 420 грн.

Теорію я склала з 3 спроби, практику — з 5. І фінальне — видача посвідчення водія — 230 грн. Тож підіб’ємо підсумки.

Скільки коштує здати на права в Україні 2025: 2000 грн + 5500 грн + 8500 грн + 6000 грн (600 грн х 10) + 750 грн (250 грн х 3) + 2100 грн (420 грн х 5) + 200 грн + 230 грн = 25 280 грн.

Варто зауважити, що вартість буде варіюватися від ціни на навчання в автошколі, а також кількості додаткових занять.

Також можна зекономити — у тебе є можливість вивчати теорію самостійно і скласти іспит без підготовки в автошколі. Але практичні заняття з водіння мають бути лише в автошколі, тож тут не зекономиш — треба платити.

Скільки коштує навчання в автошколі в різних містах України

Ціни на навчання в автошколах різних міст України варіюються, але в середньому:

у Києві — від 10 000 до 35 000 грн. Вартість практичних уроків може складати 900-1500 грн за годину;

у Львові — від 12 000 до 15 000 грн. Вартість практичних уроків може складати 900-1000 грн за годину;

в Одесі — від 15 000 до 30 000 грн. Вартість практичних уроків може складати 900-1000 грн за годину;

у Харкові — 17 000 до 35 000.

у Хмельницькому — від 9000 до 12 000. Вартість практичних уроків може складати від 800 грн.

Ціни на складання іспитів сталі й не змінюються залежно від міста. Знаючи, скільки коштує навчання в автошколі, скільки коштує складання іспитів, ти можеш приблизно порахувати, яка сума тобі потрібна.

Якщо ти бажаєш зекономити і вивчати теорію самостійно, то раніше ми розповідали, як скласти теоретичний іспит для посвідчення водія без автошколи.

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