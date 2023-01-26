Прогрівай, заряджай та запускай, не виходячи з дому: хто може встановити дистанційне керування авто

Вийти на півгодини раніше, щоб відкрити замерзлі дверцята, сісти в холодний салон і дочекатися, коли прогріється двигун чи підзарядиться акумулятор, — з цими ритуалами знайомий чи не кожен водій.

Та що як можна робити все це вдома за чашкою кави або полежати в ліжку на 20 хвилин довше, доки твій автомобіль робить всю брудну роботу самостійно?

Така спокуса надзвичайно приваблива, тому дедалі більшої актуальності набуває функція дистанційного запуску двигуна.

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Сьогодні ми розповімо, як влаштований автоматичний запуск, які марки авто підтримують цю функцію та як додати автозапуск, якщо його немає в штатній системі.

Біомеханіка дистанційного запуску: як це працює

Функція автозапуску авто можлива завдяки електропередачі сигналу до системи запалювання двигуна.

Якщо авто обладнане штатною системою дистанційного запуску двигуна від заводу виробника, то власник може запустити його двома способами: за допомогою брелока чи мобільного застосунку.

Штатну систему рекомендують доповнити правильно підібраною системою протиугінної автобезпеки, щоб вона не блокувала автозапуск, але виконувала протиугінні функції.

Після того як власник скористався одним із пристроїв та дистанційно запустив процес запуску, сигнал живлення подається на мережу автомобіля, імітуючи наявність ключа запалювання в авто.

Паливний насос створює тиск палива в паливній рампі, а коли позначка сягне необхідних значень, система підключить стартер до роботи.

Однак цю функцію можуть підключити навіть до тих автомобілей, які не обладнані заводським автозапуском. Для цього необхідно встановити сигналізацію автозапуску з телефону.

На які марки авто можна поставити автозапуск?

Встановити мобільну сигналізацію з автозапуском можна майже на всіх японських, корейських автомобілях, а також на деяких американських брендах:

Toyota

Lexus

Nissan

Infiniti

Honda

Acura

Mazda

Mitsubishi

Kia

Hyundai

Ford

Dodge

А от на європейських марках реалізувати автозапуск з телефона неможливо. Це пов’язано з особливостями побудови системи електроніки в автомобілі та обмеженнями, які встановив виробник. Серед таких марок:

BMW

Mercedes-Benz

Audi

Land Rover

Skoda

Citroen

Seat

Попри цю загальну картину, підключення автозапуску — дуже індивідуальна послуга. На ту саму модель авто, яку виробили в різних країнах, наприклад, Європі та США, в одному випадку автозапуск встановиться, а в другому — ні.

Тому перед покупкою системи варто завжди консультуватися з експертами, які зможуть точно сказати, чи можливо під’єднати автозапуск саме на твій автомобіль.

Як робити не варто

Дехто, щоб встановити систему дистанційного керування, йде на обман електросистеми автомобіля та ховає додатковий ключ у салоні авто.

Завдяки цій маніпуляції віддалено запустити двигун можливо, однак така установка становить безпосередню загрозу безпеці автомобіля та збільшує ризик крадіжки — про це розповіли експерти Benish GPS.

Інколи здається, що авто створене для того, щоб його постійно ремонтували та вдосконалювали. Якщо ти звик(-ла) робити це своїми руками, читай лайфхаки від автосервісів.

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