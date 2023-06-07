Білі мошки на капусті: що робити та якими засобами обробити

Білі мошки на капусті називаються білокрилками. Ці комахи — переносники багатьох вірусних інфекцій. Наприклад, вони поширюють такі хвороби: фітофаг, кучерявість, хлороз, мозаїку.

Після цього листя рослин деформується, їх розвиток припиняється та знижується врожайність культур. Білі мошки на капусті: що робити і як з цим боротися — читай у матеріалі.

Народні методи боротьби з білокрилкою

Можна збирати шкідників вручну. Цей спосіб буде найнешкідливішим. Личинки білокрилки можна спробувати збити водою з поливального шланга. Заведи на ділянці сонечка. Вони боротимуться із білокрилкою самостійно. Купи фотозахисні сітки з дрібними осередками, які запобігають потраплянню метеликів на рослину.

Як позбутися мошок на капусті: ефективні методи боротьби з білими шкідниками

Приготуй розчин золи. Для цього способу візьми одну склянку попелу та розмішай його у трьох літрах окропу. Постав на три доби у темне місце, а після — обприскуй один раз на два тижні. Розчин нашатирного спирту. Просто візьми 1 ст. л аміаку та додай в одне відро води. Застосовуй не частіше одного разу на місяць. Оцет. Візьми десять літрів води та додай туди 50 мл яблучного оцту, 30 г мильної стружки. Цибуля. Для настою візьми 100 г цибулинних або часникових стрілок і подрібни в блендері. Після цього помісти це в пляшку і додай туди води. Обприскуй цією сумішшю капусту раз на тиждень. Тютюновий розчин. Візьми два ст. тютюну та розчини в 1 літрі води. Для профілактики обприскуй один раз на 2 тижні, а для лікування — щодня протягом 5 днів. Господарське мило. Натри його і розчини у воді. Обробляй один раз на два тижні.

Як боротися з мошкою на капусті та білокрилкою: хімія

Актора. Системний препарат, що вживається як розчин. Його потрібно поливати під корінь. Акарин. Цей засіб діє не тільки на мошок, а й на кліщів. Фітоверм. Засіб, який бореться з багатьма шкідниками. Моспілан. Препарат ефективно бореться з усіма стадіями розвитку білокрилки.

Білокрилка на капусті: профілактика

Найкраще не боротися з білокрилкою, а намагатися їй запобігти. Наприклад, важливо час від часу проводити огляд культур. При цьому особливо ретельно оглядай зворотну поверхню листових пластин.

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Також обов’язково підживлюй рослини та забезпеч їм хороший догляд, тому що в першу чергу шкідники вражають ослаблену капусту.

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