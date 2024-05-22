Білі мошки на капусті: що робити та якими засобами обробити

Білі мошки на капусті називаються білокрилками. Ці комахи — переносники багатьох вірусних інфекцій. Наприклад, вони поширюють такі хвороби: фітофаг, кучерявість, хлороз, мозаїку.
Після цього листя рослин деформується, їх розвиток припиняється та знижується врожайність культур. Білі мошки на капусті: що робити і як з цим боротися — читай у матеріалі.
Найкраще не боротися з білокрилкою, а намагатися їй запобігти. Наприклад, важливо час від часу проводити огляд культур. При цьому особливо ретельно оглядай зворотну поверхню листових пластин.
Також обов’язково підживлюй рослини та забезпеч їм хороший догляд, тому що в першу чергу шкідники вражають ослаблену капусту.
Раніше ми розповідали чим підживити розсаду помідорів.
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