Час влаштовувати розхламлення: п’ять кроків, які змусять гардероб працювати на вас

Свята закінчилися, і вже час повертатися до щоденної рутини.

На канікулах ми дозволяли собі з’їсти зайвий смаколик, поніжитися у теплому ліжку додаткову годину, перенести зустріч із друзями з ранку на вечір і не нервувати через таймінг.

Але робочі будні вимагають суворого режиму. Тому все навколо має працювати, як швейцарський годинник.

Думаю, багатьом знайома ситуація: зранку відкриваєш шафу — і кілька хвилин розгублено споглядаєш.

А потім поспіхом хапаєш те, що ближче лежить. І жодного простору для експериментів.

Як підкорити гардероб та завжди виглядати на всі 100%, розкажу в матеріалі.

Позбутися зайвого

Зазвичай зранку немає часу вирішувати, який лук обрати. Але хочеться бути зібраною, стильною та охайною.

Щоб під руку не лізли випадкові речі, виселіть із шафи “небажаних мешканців”.

По-перше, треба вийняти всі-всі речі й розкласти перед очима на ліжку, дивані чи на чистій підлозі.

По-друге — влаштувати одягу гру на вибування. Розфасуйте предмети гардеробу на три категорії:

те, що будете носити;

те, що потребує ремонту (пришити ґудзика, підрубити довжину, прибрати ковтунці, полагодити застібку, віддати в хімчистку тощо);

те, з чим слід попрощатися назавжди.

До останньої віднесіть усе, що втратило актуальність, товарний вигляд (розтягнулося, порвалося, і це вже неможливо реанімувати), стало замалим чи завеликим і чекає свого дня.

Не тримайтеся за речі, які набридли морально. Ви маєте право змінити стиль.

Кажіть “до побачення” одягу, який ви не носили три і більше сезонів поспіль.

Не варто також берегти блузку, у якій ви захищали дипломну роботу, і спідницю, куплену з першої зарплати, як трофей. Вони мають стати частиною історії і залишитися в минулому.

Класифікація за сезонами

Усі речі, які залишилися, поділіть на сезони.

Оскільки зміна температур у наших широтах відбувається поступово, можна опиратися не на чотири пори року, а на періоди осінь-зима і весна-літо.

Сховайте несезонні речі подалі, щоб узимку з верхньої полиці на вас не падав пляжний сарафан, а крізь армію босоніжок можна було розгледіти теплі черевики.

Оберіть для таких речей надійне місце подалі від світла, вологості й підступних комах.

Ергономіка гардеробу

Можливо, ви впевнені, що тримаєте кожну річ в голові. Але вже за тиждень після розбору гардеробу пам’ятатимете лише про кілька пар джинсів і светри, які носите щодня.

Тому раджу всі плечові вироби зібрати на рівні очей. А внизу розмістити поясні. Попередньо треба їх поділити за подібністю: піджаки до піджаків, сорочки до сорочок, брюки до брюк і так далі.

На найвищій полиці найкраще зберігати шапки, шарфи і аксесуари. Якщо є місце, туди можна поселити і сумочки.

А внизу, за логікою, має розміщуватися взуття (якщо ви тримаєте його у гардеробній кімнаті разом з одягом).

Для зручності одяг також можна сортувати за призначенням: на роботу, для відпочинку, для занять спортом тощо. Кожній групі краще виділяти своє місце, щоб нічого не сплутати.

Це істотно зекономить час на збори.

Правила зберігання

Іноді трапляються неприємні сюрпризи: береш в руки річ, а з нею вже щось не так.

Тому, щоб речі служили довго, не нехтуйте цими правилами:

ніколи не зберігайте на вішаку трикотаж: светри, кардигани, сукні. Вони можуть витягнутися під своєю вагою. Тому кладіть такий одяг на поличку;

жакети та піджаки застібайте на всі ґудзики. Так само і з верхнім одягом: куртками, тренчами, пальто. В іншому разі вони можуть асиметрично деформуватися;

використовуйте вішаки за розміром. Якщо прогадаєте, отримаєте розтягнуті плечі на сорочках;

віддавайте перевагу білим тремпелям — кольоровий пігмент ризикує мігрувати на світлу тканину;

періодично провітрюйте шафу і слідкуйте, щоб у ній не з’явилася міль. Від летючої шкоди можна рятуватися запашним мішечком із травами. Такі продаються у господарських крамницях.

Завдяки цим приписам одяг завжди буде в ідеальному стані.

Втрачений пазл

Отже, ви поклали все на свої місця. Зручне розміщення одягу дозволить побачити наочно, чого не вистачає вашим комплектам. І ви зрозумієте, які позиції просяться до списку покупок.

Оптимальне співвідношення “низу” та “верху” в гардеробі становить 1:3. Тобто на одні штани припадає 2-3 топи.

Якщо спостерігатимете перекіс, попрацюйте над відновленням балансу.

Іноді може не вистачати потрібного взуття. Через що всі спідниці й сукні лежать без діла. Визначте для себе пару, яка відповідає і лайфстайлу, і стилістичним потребам.

Для когось такою виявиться пара білих кедів, для когось — невеликі підбори.

Як на долоні опиниться і кольорова гама. У кожної людини свій набір улюблених відтінків.

Якщо вас бентежить одноманітність барв, подумайте, чим би ви хотіли розбавити гардероб. Яскраві аксесуари, принти, цікаві фактури стануть акцентом у звичній сіро-чорній палітрі.

Якщо ж гардероб навпаки занадто строкатий, придбайте кілька базових речей нейтральних тонів.

Порядок у шафі спонукатиме до нових поєднань. Отже, ви почнете керувати своїм гардеробом. І одягатимете не те, до чого дотягнеться рука, а те, до чого лежатиме душа.

Але пам’ятайте, що речі мають бути не тільки красивими, а і якісними, адже тоді вони додають вартості вашому образу.

Раніше ми розповідали про те, як купити якісний одяг та чому варто дивитися на склад речей.