Час влаштовувати розхламлення: п’ять кроків, які змусять гардероб працювати на вас

Свята закінчилися, і вже час повертатися до щоденної рутини.
На канікулах ми дозволяли собі з’їсти зайвий смаколик, поніжитися у теплому ліжку додаткову годину, перенести зустріч із друзями з ранку на вечір і не нервувати через таймінг.
Але робочі будні вимагають суворого режиму. Тому все навколо має працювати, як швейцарський годинник.
Але робочі будні вимагають суворого режиму. Тому все навколо має працювати, як швейцарський годинник.
Думаю, багатьом знайома ситуація: зранку відкриваєш шафу — і кілька хвилин розгублено споглядаєш.
А потім поспіхом хапаєш те, що ближче лежить. І жодного простору для експериментів.
Як підкорити гардероб та завжди виглядати на всі 100%, розкажу в матеріалі.
Зазвичай зранку немає часу вирішувати, який лук обрати. Але хочеться бути зібраною, стильною та охайною.
Зазвичай зранку немає часу вирішувати, який лук обрати. Але хочеться бути зібраною, стильною та охайною.
Щоб під руку не лізли випадкові речі, виселіть із шафи “небажаних мешканців”.
По-перше, треба вийняти всі-всі речі й розкласти перед очима на ліжку, дивані чи на чистій підлозі.
По-друге — влаштувати одягу гру на вибування. Розфасуйте предмети гардеробу на три категорії:
До останньої віднесіть усе, що втратило актуальність, товарний вигляд (розтягнулося, порвалося, і це вже неможливо реанімувати), стало замалим чи завеликим і чекає свого дня.
Не тримайтеся за речі, які набридли морально. Ви маєте право змінити стиль.
Кажіть “до побачення” одягу, який ви не носили три і більше сезонів поспіль.
Кажіть “до побачення” одягу, який ви не носили три і більше сезонів поспіль.
Не варто також берегти блузку, у якій ви захищали дипломну роботу, і спідницю, куплену з першої зарплати, як трофей. Вони мають стати частиною історії і залишитися в минулому.
Усі речі, які залишилися, поділіть на сезони.
Оскільки зміна температур у наших широтах відбувається поступово, можна опиратися не на чотири пори року, а на періоди осінь-зима і весна-літо.
Сховайте несезонні речі подалі, щоб узимку з верхньої полиці на вас не падав пляжний сарафан, а крізь армію босоніжок можна було розгледіти теплі черевики.
Сховайте несезонні речі подалі, щоб узимку з верхньої полиці на вас не падав пляжний сарафан, а крізь армію босоніжок можна було розгледіти теплі черевики.
Оберіть для таких речей надійне місце подалі від світла, вологості й підступних комах.
Можливо, ви впевнені, що тримаєте кожну річ в голові. Але вже за тиждень після розбору гардеробу пам’ятатимете лише про кілька пар джинсів і светри, які носите щодня.
Тому раджу всі плечові вироби зібрати на рівні очей. А внизу розмістити поясні. Попередньо треба їх поділити за подібністю: піджаки до піджаків, сорочки до сорочок, брюки до брюк і так далі.
На найвищій полиці найкраще зберігати шапки, шарфи і аксесуари. Якщо є місце, туди можна поселити і сумочки.
На найвищій полиці найкраще зберігати шапки, шарфи і аксесуари. Якщо є місце, туди можна поселити і сумочки.
А внизу, за логікою, має розміщуватися взуття (якщо ви тримаєте його у гардеробній кімнаті разом з одягом).
Для зручності одяг також можна сортувати за призначенням: на роботу, для відпочинку, для занять спортом тощо. Кожній групі краще виділяти своє місце, щоб нічого не сплутати.
Це істотно зекономить час на збори.
Іноді трапляються неприємні сюрпризи: береш в руки річ, а з нею вже щось не так.
Тому, щоб речі служили довго, не нехтуйте цими правилами:
Завдяки цим приписам одяг завжди буде в ідеальному стані.
Отже, ви поклали все на свої місця. Зручне розміщення одягу дозволить побачити наочно, чого не вистачає вашим комплектам. І ви зрозумієте, які позиції просяться до списку покупок.
Оптимальне співвідношення “низу” та “верху” в гардеробі становить 1:3. Тобто на одні штани припадає 2-3 топи.
Оптимальне співвідношення “низу” та “верху” в гардеробі становить 1:3. Тобто на одні штани припадає 2-3 топи.
Якщо спостерігатимете перекіс, попрацюйте над відновленням балансу.
Іноді може не вистачати потрібного взуття. Через що всі спідниці й сукні лежать без діла. Визначте для себе пару, яка відповідає і лайфстайлу, і стилістичним потребам.
Для когось такою виявиться пара білих кедів, для когось — невеликі підбори.
Як на долоні опиниться і кольорова гама. У кожної людини свій набір улюблених відтінків.
Якщо вас бентежить одноманітність барв, подумайте, чим би ви хотіли розбавити гардероб. Яскраві аксесуари, принти, цікаві фактури стануть акцентом у звичній сіро-чорній палітрі.
Якщо вас бентежить одноманітність барв, подумайте, чим би ви хотіли розбавити гардероб. Яскраві аксесуари, принти, цікаві фактури стануть акцентом у звичній сіро-чорній палітрі.
Якщо ж гардероб навпаки занадто строкатий, придбайте кілька базових речей нейтральних тонів.
Порядок у шафі спонукатиме до нових поєднань. Отже, ви почнете керувати своїм гардеробом. І одягатимете не те, до чого дотягнеться рука, а те, до чого лежатиме душа.
Але пам’ятайте, що речі мають бути не тільки красивими, а і якісними, адже тоді вони додають вартості вашому образу.
Раніше ми розповідали про те, як купити якісний одяг та чому варто дивитися на склад речей.