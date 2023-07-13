Не ігноруй цю проблему: чому влітку набрякають ноги і як цього позбутися

Набряки ніг влітку — звичайна справа. Така проблема може з’явитися з низки причин. Однак важливо не тільки виявити цю проблему в літній час, а й вчасно з нею почати боротися. Чому у спеку часто набрякають ноги — читай в матеріалі.
За словами судинного хірурга Антона Семенова, влітку і справді ноги набрякають частіше. Особливо у тих людей, які страждають від варикозу. Вже за +23С збільшується навантаження на лімфовенозну систему нижніх кінцівок. Таким чином вени збільшуються, і люди з варикозом страждають від літньої погоди більше, ніж в інші сезони. Як результат такого навантаження на вени, посилюються:
Через те, що тепло розширює кровоносні судини, рідина переміщується в тканини. Як результат — з’являється набряк на ногах, гомілках. Тому важливо у таких ситуаціях вчасно звертатися до лікарів.
Існують вправи не лише для тіла, а й для обличчя. Про ефективні вправи для фейсбілдінгу ми вже розповідали.
Їхнє регулярне виконання не лише позбавить від набряків, а й допоможе зберегти молодість та пружність шкіри.