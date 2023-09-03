Будуть нові, наче з магазину! Чому жовтіють речі у шафі та як цьому запобігти

Якщо ти коли-небудь відкривав(-ла) двері своєї шафи, і знаходив(-ла) там речі з жовтими плямами — ти не один(-на). І справді, буває, кладеш у шафу абсолютно чистий та випраний одяг, а дістаєш брудним. Але чому це відбувається?

Детальніше про те, чому жовтіє одяг у шафі та як цьому запобігти — розповіло видання Факти ICTV. Life.

Основна таємниця появи жовтих плям — прання. І особливо це стосується білого одягу. Переконайся, що ти вивчаєш інструкції на етикетці речей, адже у 90% випадків проблема саме у пранні.

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Чому жовтіє одяг під час прання

неправильний вибір температури води;

використання неякісного або невідповідного прального порошку;

погане полоскання;

застосування сильнолужного мила при ручному пранні.

Та не завжди варто звинувачувати лише прання. Іноді проблема може бути в якості води. Наприклад, якщо у водопровідній воді високий вміст заліза, солей або іржі.

Окрім того, зверни увагу на умови, в яких ти зберігаєш свій одяг. Висока вологість або наявність цвілі та грибка у приміщенні може також призвести до жовтіння речей. І навіть якщо ти вважаєш, що все в порядку, не забувай, що проблема, на перший погляд, може бути невидимою.

Також ти можеш вважати, що краще випрати речі перед тривалим зберіганням, наприклад навесні, коли вже складаєш зимові речі до наступного сезону.

Але це може бути пасткою, оскільки часто саме це викликає зміну кольору, зокрема білих виробів.

Крім того, пам’ятай, що полиці у твоїй шафі можуть мати свої сюрпризи. Можливо, шафа виготовлена з таких матеріалів як ДСП або МДФ, що також можуть містити речовини, які впливають на колір тканин.

Як зберігати речі у шафі

Якщо ти хочеш зберегти свої речі в незмінному вигляді, потрібно трохи попрацювати. Ті речі, які не потребують зберігання на плічках, потрібно зберігати у поліетиленових пакетах.

Варто також розглянути можливість придбання вакуумних пакетів. У магазинах вибір їх доволі різноманітний – від простих до таких, що мають плічка. Ціна починається від 60 гривень і може доходити до 150 гривень та вище. Після того, як ти викачаєш з них повітря за допомогою пилососа, тканина не буде взаємодіяти з киснем, і, отже, не буде жовтіти.

Але пам’ятай, це буде ефективно лише за умови, що річ була правильно випрана.

Як зберігати одяг, щоб він не пожовтів

Тримай кілька порад, що допоможуть тобі зберігати одяг належним чином.

Дотримуйся інструкцій на етикетці при установці температури і режиму прання. Прожени пральну машину на режимі полоскання перед тим, як збираєшся прати білі вироби. Якщо побачиш перші сигнали жовтіння одягу, використовуй кисневі порошки. Альтернативою може бути народний спосіб з нашатирним спиртом. Для цього змішай 4 літри води, 50 мл рідкого мила та 2-3 столові ложки нашатирю. Замочи в цьому розчині одяг на кілька годин, а потім прополощи. Але обережно, працюй з нашатирем у рукавичках, і будь готовий(-ва) до його специфічного запаху. Якщо вирішиш попрасувати річ, що довго лежали у шафі — дотримуйся всіх вказівок за доглядом. І, якщо використовуєш парову праску, переконайся, що вода в ній чиста і фільтрована.

Раніше ми розповідали тобі прості способи, як швидко висушити мокрий одяг.

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