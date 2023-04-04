Що можна садити на Вербному тижні, а що ні: список днів та рослин

У 2023 році християни святкують Великдень у квітні. Це одне з головних церковних свят, перед ним віряни дотримуються суворого Великого посту. Шостий тиждень Великого посту — Вербний тиждень.
Вербний тиждень ще називають Квітковим або Пальмовим. Закінчується він Вербною неділею.
Під час посту християни проходять духовне очищення, тому вони дотримуються низки заборон. Вербний тиждень — не виняток. Одна із заборон стосується саду та городу. Ми розповімо, що можна, а що не можна садити на Вербному тижні.
2023 року Вербний тиждень триває з 2 по 8 квітня, закінчується 9 квітня Вербною неділею.
Церква повністю не забороняє фізичну працю на Вербному тижні, тому господині та господарі думають про майбутній урожай.
На 2 квітня припадає Місяць, що росте. У цей день можна садити цибулю та часник. Також треба провести обробку рослин.
Можна садити:
3–4 квітня також Місяць, що зростає. У ці дні найкраще садити квіти:
А також можна садити:
5 квітня останній день перед повнею. Рекомендується садити:
На повню краще нічого не садити. Можна приділити час догляду за рослинами і перекопати грядки, видалити бур’яни, обробити землю.
У цей період вже починається спадний Місяць. Найкраще в ці дні садити:
На Вербному тижні можна садити багато різних рослин. Але в ці дні не рекомендується садити картоплю та буряки.
Раніше ми розповідали, коли можна садити картоплю навесні.
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