Що можна садити на Вербному тижні, а що ні: список днів та рослин

У 2023 році християни святкують Великдень у квітні. Це одне з головних церковних свят, перед ним віряни дотримуються суворого Великого посту. Шостий тиждень Великого посту — Вербний тиждень.

Вербний тиждень ще називають Квітковим або Пальмовим. Закінчується він Вербною неділею.

Під час посту християни проходять духовне очищення, тому вони дотримуються низки заборон. Вербний тиждень — не виняток. Одна із заборон стосується саду та городу. Ми розповімо, що можна, а що не можна садити на Вербному тижні.

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Коли Вербний тиждень 2023

2023 року Вербний тиждень триває з 2 по 8 квітня, закінчується 9 квітня Вербною неділею.

Що можна садити на Вербному тижні

Церква повністю не забороняє фізичну працю на Вербному тижні, тому господині та господарі думають про майбутній урожай.

Що можна садити 2 квітня

На 2 квітня припадає Місяць, що росте. У цей день можна садити цибулю та часник. Також треба провести обробку рослин.

Можна садити:

соняшник;

міцелій;

лікарські рослини;

дерева;

смородину.

Що можна садити 3–4 квітня

3–4 квітня також Місяць, що зростає. У ці дні найкраще садити квіти:

півонії;

чорнобривці;

іриси;

календулу.

А також можна садити:

зелені трави — базилік, розмарин;

міцелій;

лікарські рослини;

декоративні рослини — сидерати, однорічники.

Що можна садити 5 квітня

5 квітня останній день перед повнею. Рекомендується садити:

бульбові квіти;

горох;

огірки;

цибулю, часник;

капусту;

базилік;

кімнатні рослини;

перець;

редиску.

Що можна садити 6 квітня

На повню краще нічого не садити. Можна приділити час догляду за рослинами і перекопати грядки, видалити бур’яни, обробити землю.

Що можна садити 7–8 квітня

У цей період вже починається спадний Місяць. Найкраще в ці дні садити:

квіти;

лікарські рослини;

дерева та ягідні чагарники — грушу, айву, абрикос, вишню, сливу, виноград;

редиску;

моркву;

на розсаду — перець, огірки, баклажани, томати;

батат;

селеру, петрушку;

цибулю, часник;

броколі;

стручкові;

кукурудзу.

Що не можна садити на Вербному тижні

На Вербному тижні можна садити багато різних рослин. Але в ці дні не рекомендується садити картоплю та буряки.

Раніше ми розповідали, коли можна садити картоплю навесні.

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