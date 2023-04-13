Не тільки митися та чепуритися: чи можна працювати на городі в Чистий четвер 2023

Уже зовсім скоро закінчиться Великий піст і настане довгоочікуване свято Великодня. А доки доводиться миритися з певними обмеженнями.

Відомо, що на Великодні свята не можна робити хатню роботу, цей час треба присвятити духовному просвітленню.

Однак робота чекати не буде, до свята треба встигнути зробити чимало справ, щоб гідно зустріти Воскресіння Христа.

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Так, віряни чепуряться, готують страви до свята та наводять лад у домі саме у Чистий четвер. Та чи можна в цей день працювати на городі, читай далі.

Чи можна садити в Чистий четвер 2023

День Чистого четверга, або Великий четвер, у 2023 році припадає на 13 квітня Він є важливим релігійним святом для християн, проте, на відміну від інших Страсних днів тижня, не забороняє фізичну працю.

Тому займатися будь-якою сільськогосподарською роботою: робити заготівлю насіння, пересаджувати квіти, розсаду, удобрювати посадки — не забороняється.

Крім того, за місячним посівним календарем квітня, Чистий четвер є вдалим днем для робіт на городі. До прикладу, у цей день можна сміливо сіяти розсаду на помідори та капусту.

Не забороняється також садити картоплю, однак для цієї культури може бути ще зарано, адже земля ще недостатньо прогрілася.

Тож ти можеш сміливо працювати та садити в Чистий четвер, це не вважається порушенням церковних правил.

Привітання з Чистим четвергом у віршах та прозі для рідних та близьких людей читай у нашому матеріалі.

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