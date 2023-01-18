Випити, аби швидше вилікуватись? Чи потрібні антибіотики при червоному горлі та білому нальоті на мигдалинах — пояснює педіатриня

Червоне горло та білий наліт на мигдалинах можуть бути ознакою чималої кількості захворювань у дитини. Та чи завжди при таких симптомах треба лікуватися антибіотиками?

Про це розповіла педіатриня Лідія Бабич на своїй сторінці в Instagram.

У яких випадках потрібно приймати антибіотики дитині

Червоне горло та білий наліт на мигдалинах у дитини можуть бути при вірусній інфекції. При цьому захворювання супроводжується нежитем, невисокою температурою і горло не болить.

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Тож, якщо лікар встановив, що збудником хвороби є вірус — антибіотики не допоможуть.

Гострий бактеріальний стрептококовий тонзиліт

Інша справа — бактеріальні захворювання.

Гострий стрептококовий тонзиліт трапляється досить часто. У групі ризику знаходяться діти віком від 3 до 15 років.

Симптоми, які можуть свідчити про наявність даної інфекції в організмі дитини:

Біль у горлі.

Відсутність нежитю.

Температура 38.0 ° C і вище.

C і вище. Збільшені лімфовузли на шиї та під нижньою щелепою.

Для полегшення діагностики версію можна підтвердити експрес-тестом на стрептокок. Робиться він методом взяття мазка з горла. Відповідь отримуєш за кілька хвилин.

Якщо стрептокок-тест позитивний — це привід призначити антибіотик відразу. І вже не потрібні аналізи крові чи бактеріальний посів з горла і чекати 5 днів, — зазначає педіатриня.

І додає — стрептококова інфекція може викликати ускладнення на нирки, серце, суглоби. Тому якщо це дійсно потрібно, курс антибактеріальної терапії має тривати 10 днів.

Втім редакція Вікна-новини попереджає: у жодному разі не можна приймати антибіотики, якщо їх не призначив лікар. Таке самолікування може бути небезпечним для здоров’я.

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