Поклади край сумнівам: чи варто прогрівати дизельний двигун перед поїздкою

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Жовтня 2023, 19:15
чи потрібно прогрівати дизель
Фото: Pexels

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