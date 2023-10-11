Поклади край сумнівам: чи варто прогрівати дизельний двигун перед поїздкою

Є кілька тем, які завжди викликають суперечки між людьми: політика, релігія та чи варто прогрівати дизельний двигун перед тим, як виїжджати.

Деякі водії та водійки переконані, що прогрів дизельного двигуна лише марно витрачає паливо, а інші, навпаки: вважають, що без кількох хвилин прогріву виїжджати автівкою й зовсім не можна — хоч це й не дуже екологічно.

Чи потрібно прогрівати дизельний двигун, як правильно це робити та для чого, ми розповімо тобі далі.

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Чи потрібно прогрівати дизельний двигун

Щоб відповісти на це запитання, варто отримати відповіді з інших трьох: спираючись на кілька основних аспектів, ти зможеш самостійно вирішити, чи варто прогрівати мотор твоєї автівки.

По-перше, все залежить від типу мотора: дизельний він чи бензиновий. Також зверни увагу, який тип упорскування використовується — карбюратор, моноінжектор або розподілене упорскування.

Важливо ще знати, яка система подачі палива використовується — звичайна або Common rail.

Експерти кажуть: прогрівати необхідно і бензинові, і дизельні двигуни. Якщо з першими все й так зрозуміло: автомобільне мастило на холоді густіє, тому повільніше проходить каналами та фільтром, — то для чого прогрівати дизельні двигуни, розуміють не всі.

Високі оберти та велике навантаження на холодний двигун зашкодять й дизельному типу: тож прогріти автомобіль перед поїздкою точно не буде зайвим.

Скільки часу треба прогрівати двигун

Це також індивідуальне питання, адже все залежить від автівки, температури зовні та двигуна.

Однак є альтернативні значення для обох типів двигунів:

від 0ºС до -7 градусів — прогрівай двигун одну-дві хвилини;

від -7ºС до -20 градусів — потрібно прогрівати автівку не менше трьох-п’яти хвилин;

-20ºС та нижче — не менше семи хвилин.

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