Поклади край сумнівам: чи варто прогрівати дизельний двигун перед поїздкою

Є кілька тем, які завжди викликають суперечки між людьми: політика, релігія та чи варто прогрівати дизельний двигун перед тим, як виїжджати.
Деякі водії та водійки переконані, що прогрів дизельного двигуна лише марно витрачає паливо, а інші, навпаки: вважають, що без кількох хвилин прогріву виїжджати автівкою й зовсім не можна — хоч це й не дуже екологічно.
Чи потрібно прогрівати дизельний двигун, як правильно це робити та для чого, ми розповімо тобі далі.
Щоб відповісти на це запитання, варто отримати відповіді з інших трьох: спираючись на кілька основних аспектів, ти зможеш самостійно вирішити, чи варто прогрівати мотор твоєї автівки.
По-перше, все залежить від типу мотора: дизельний він чи бензиновий. Також зверни увагу, який тип упорскування використовується — карбюратор, моноінжектор або розподілене упорскування.
Важливо ще знати, яка система подачі палива використовується — звичайна або Common rail.
Експерти кажуть: прогрівати необхідно і бензинові, і дизельні двигуни. Якщо з першими все й так зрозуміло: автомобільне мастило на холоді густіє, тому повільніше проходить каналами та фільтром, — то для чого прогрівати дизельні двигуни, розуміють не всі.
Високі оберти та велике навантаження на холодний двигун зашкодять й дизельному типу: тож прогріти автомобіль перед поїздкою точно не буде зайвим.
Високі оберти та велике навантаження на холодний двигун зашкодять й дизельному типу: тож прогріти автомобіль перед поїздкою точно не буде зайвим.
Це також індивідуальне питання, адже все залежить від автівки, температури зовні та двигуна.
Однак є альтернативні значення для обох типів двигунів:
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