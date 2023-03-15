Чим білити дерева навесні 2023: правила гарного та здорового саду

Пам’ятаєш, як колись навесні можна було побачити все більше дерев з білими стовбурами? Тоді, мабуть, багатьом здавалось, що це все для краси. Однак насправді це важливий елемент захисту дерев. Розумієш це, коли починаєш займатися власним садом.

Чим білити дерева навесні, кожен обирає по-своєму. Однак існує кілька важливих правил, одне з яких — правильна підготовка.

Як підготувати дерева до побілки навесні

У разі, якщо ти тільки починаєш розбиратись у тому, як правильно доглядати за своїм садом, то необхідно знати, що білять дерева двічі на рік — навесні та восени.

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Та якщо перед довгою зимою цього не зробити, то їх потрібно буде з настанням тепла підготувати. Для цього доведеться очистити дерева від мертвої кори (обов’язково дерев’яним скребком). Потім всю зайву кору необхідно спалити, оскільки в ній можуть залишитись шкідники та хвороботворні мікроорганізми.

Далі очищену кору потрібно дезінфікувати. Дехто надає перевагу препаратам, які містять мідь. Проте ними не варто зловживати. Ліпше чергувати обробку фунгіцидами з обприскуванням кори мильно-зольним розчином.

Його можна приготувати досить просто. Достатньо змішати у воді з температурою 80 градусів наступні інгредієнти:

зола — 2,5-3 кілограмів;

рідке мило або засоби для миття посуду — 50 грамів.

Чим білити дерева навесні

Важливо зазначити, що садову побілку можна зробити у три різних способи: вапняним розчином, водоемульсійною або водно-дисперсійною фарбою.

З чого зробити побілку для дерев

вода — 10 літрів;

крейда або вапно, що захищає кору від променів сонця — 3 кг;

мідний купорос — 500 грамів;

казеїновий клей або клейстер — 100 грамів.

Усі інгредієнти потрібно змішати, а потім залишити настоятись упродовж декількох годин. Консистенція не має стікати по стовбуру. Її наносити потрібно не надто товстим шаром, щоб побілка не почала відшаровуватись.

Щоб мати гарний і квітучий сад, потрібно регулярно за ним доглядати. Тому читай, як удобрити плодові дерева та кущі ранньою весною.

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