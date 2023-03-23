Чим корисна курага та які цінні властивості мають ці сухофрукти: пояснює лікар

Курага — це корисний і смачний продукт, який містить багато поживних речовин.
Її вважають дієтичним продуктом. Багато людей беруть із собою ці сухофрукти для смачного перекусу, додають у випічку та м’ясні страви. Чим корисна курага — читай у матеріалі.
Сімейна лікарка, терапевтка Галина Похмурська радить купувати курагу високої якості.
Якщо купуєш сухофрукти, обирай класичну курагу, родзинки, інжир та фініки замість карамелізованих бананів і манго. Це — ті самі цукерки, тільки без обгортки.
Якщо купуєш сухофрукти, обирай класичну курагу, родзинки, інжир та фініки замість карамелізованих бананів і манго. Це — ті самі цукерки, тільки без обгортки.
За її словами, курага містить калій, який м’яко впливає на серцево-судинну систему.
Через високий вміст солей калію ці сухофрукти вважаються продуктом для людей із серцевими хворобами. Калій сприяє покращенню роботи серця, регуляції кров’яного тиску та підвищенню рівня гемоглобіну.
Також курагу рекомендовано включати до раціону вагітних жінок для надання сил, зміцнення імунітету.
Коли розберешся з тим, яку їжу тобі й твоєму організму подобається вживати, можна спробувати ввести у життя ще один цікавий метод. Читай, що таке планування харчування та для чого воно треба.
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