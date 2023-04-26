Жоден колорадський жук не пройде! Чим обробляти картоплю перед посадкою і як це правильно робити

Анна Голішевська, редакторка сайту 26 Квітня 2023, 12:00
Картопля
Фото: Unsplash

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