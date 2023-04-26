Жоден колорадський жук не пройде! Чим обробляти картоплю перед посадкою і як це правильно робити

Щовесни садівники думають про те, як захистити свої рослини від шкідників та хвороб. Робити це необхідно до того, як ти станеш віч-на-віч з проблемою, оскільки легше не допустити цього лиха, ніж потім боротися з ним. Чим обробляти картоплю перед посадкою — читай у матеріалі.
Методів боротьби з різними видами напасті на картоплі існує дуже багато: обприскування, додавання попелу до ґрунту, ручне прибирання шкідників або обробка бульби спеціальними препаратами. Найголовніші відмінності у цих способах — час їх застосування.
Наприклад, попіл та професійні препарати використовують для профілактики, до того, як висаджують картоплю у ґрунт.
Наприклад, попіл та професійні препарати використовують для профілактики, до того, як висаджують картоплю у ґрунт.
А такі методи, як обприскування, ручне прибирання, обпилювання — у той час, коли шкода рослині вже завдана.
Найбільшими перевагами таких методів є:
Якщо говорити про видалення колорадського жука, то щоб його не було, під час посадки можна кинути в лунку дрібку золи чи посадити разом з бульбою кущову квасолю або коріандр, які мають яскравий запах.
Також можна використовувати кріп, базилік, календулу та піжму. Крім цього, можна використовувати марганцівку.
Також можна використовувати кріп, базилік, календулу та піжму. Крім цього, можна використовувати марганцівку.
Для цього пророщені бульби залий розчином калію перманганату на 30 хв. Потрібно додати один грам марганцівки на літр води.
Також популярним є комбінований розчин. Для приготування на 10 літрів води додають 10 г мідного купоросу, 1 г марганцівки, 20 г борної кислоти та ретельно перемішують. Після обробки цим розчином бульбу потрібно просушити.
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