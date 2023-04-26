Жоден колорадський жук не пройде! Чим обробляти картоплю перед посадкою і як це правильно робити

Щовесни садівники думають про те, як захистити свої рослини від шкідників та хвороб. Робити це необхідно до того, як ти станеш віч-на-віч з проблемою, оскільки легше не допустити цього лиха, ніж потім боротися з ним. Чим обробляти картоплю перед посадкою — читай у матеріалі.

Яким методом обробляти картоплю

Методів боротьби з різними видами напасті на картоплі існує дуже багато: обприскування, додавання попелу до ґрунту, ручне прибирання шкідників або обробка бульби спеціальними препаратами. Найголовніші відмінності у цих способах — час їх застосування.

Наприклад, попіл та професійні препарати використовують для профілактики, до того, як висаджують картоплю у ґрунт.

А такі методи, як обприскування, ручне прибирання, обпилювання — у той час, коли шкода рослині вже завдана.

Чому потрібно обробляти картоплю перед посадкою

Найбільшими перевагами таких методів є:

Зменшення обробки пестицидами. Такий урожай буде повністю безпечним, адже він не накопичує отрутохімікатів у нових бульбах. Збільшує врожай. Різні методи дозволяють запобігти загибелі бульби на етапі проростання. Скорочення витрат. Обробка бульб перед посадкою дозволяє знизити витрати на багаторазові обробки інсектицидами та фунгіцидами протягом сезону. Тривалий вплив. Рослини не піддаються атаці комах протягом кількох місяців.

Чим обробляти картоплю перед посадкою: хімія

Фунгіцид Максим. Він затримує розвиток багатьох хвороб та поразок. Фунгіцид Квадріс. Гарантує захист від сріблястої парші. Інсектицид Актор. Препарат гарантує захист картоплі від шкідників на кілька місяців. Престиж. Захищає пізні сорти картоплі від парші та колорадського жука.

Народні засоби для обробки картоплі

Якщо говорити про видалення колорадського жука, то щоб його не було, під час посадки можна кинути в лунку дрібку золи чи посадити разом з бульбою кущову квасолю або коріандр, які мають яскравий запах.

Також можна використовувати кріп, базилік, календулу та піжму. Крім цього, можна використовувати марганцівку.

Для цього пророщені бульби залий розчином калію перманганату на 30 хв. Потрібно додати один грам марганцівки на літр води.

Також популярним є комбінований розчин. Для приготування на 10 літрів води додають 10 г мідного купоросу, 1 г марганцівки, 20 г борної кислоти та ретельно перемішують. Після обробки цим розчином бульбу потрібно просушити.

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