Варіантів багато, вибирай, який підходить тобі: чим обробити капусту від шкідників

Напевно, кожен садівник чи садівниця з нетерпінням чекає, коли на його городі та в саду з’явиться врожай. Яке розчарування настає, коли овочі та фрукти знищують шкідники. Особливо це стосується білокачанної капусти, адже вона є улюбленими ласощами гусениць та слимаків.

Ми розповімо чим обробити капусту від шкідників, щоб зберегти врожай.

Білокачанну капусту можна обробити спеціальними засобами, що продаються в магазинах для саду та городу. Але якщо не хочеш використовувати хімічні речовини, є інші домашні способи.

Чим обробити капусту від шкідників

Обробка капусти за допомогою соди

Одним із найдоступніших способів обробки капусти від шкідників є розчин соди. Для нього потрібно 20 г господарського мила та 3 ст. л. соди, все це розвести в 1 л теплої води та обприскати капусту по листку.

Обробка капусти пекучим перцем

Щоб обробити капусту від шкідників пекучим перцем, треба в 1 л води розвести 1 ст. л. солі, сухої гірчиці та червоного перцю. Дати розчину настояться кілька годин та обприскувати капусту.

Обробка капусти за допомогою кульбаби

Розчин з кульбаби допомагає боротися з блішкою на капусті. Для його приготування треба:

дрібно нарізати 500 г листя і коріння кульбаби;

додати 10 л води та ретельно перемішати;

влити 1 ст. господарського мила та отриманою сумішшю обробити капусту.

Обробка капусти тютюновою настойкою

Цей розчин використовують при появі хрестоцвітої блішки. Для його приготування треба 200 г листя тютюну залити 10 л гарячої води і настоятися до повного охолодження. Отриманою сумішшю ретельно обприскувати листя та качани рослини.

Обробка капусти оцтом

Обробити капусту від шкідників можна за допомогою слабкого оцтового розчину. Допустима концентрація 9% оцту — 1 склянка на 10 л води. Перед тим як обробляти капусту оцтовим розчином, треба провести тест на одній рослині.

Обробка капусти лушпинням цибулі

Цибулеве лушпиння допомагає боротися з багатьма шкідниками. Для приготування розчину треба заварити 200 г лушпиння у відрі окропу, вкрити теплою ковдрою, дати настоятися близько 12 годин і обприскувати капусту.

Як обробляти капусту народними засобами

Якщо ти вирішив(-ла) не купувати хімічні засоби для боротьби зі шкідниками, треба дотримуватися простих правил обробки капусти домашніми засобами:

домашні настої та відвари менш стійкі, вони дуже легко змиваються при поливанні чи опадах. Тому обробку бажано проводити після кожного сильного дощу;

для отримання видимого ефекту багато засобів потрібно застосовувати до трьох разів із перервою на тиждень;

обробку треба проводити після заходу сонця, щоб не обпалити ніжні качани капусти;

можна посадити в міжряддя кріп, лаванду або чебрець, їхній запах неприємний для комах.

Капуста — універсальний овоч. Її можна їсти як сиру, так і готувати, а ще — консервувати. Раніше ми розповідали, як зробити квашену капусту.

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