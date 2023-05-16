Варіантів багато, вибирай, який підходить тобі: чим обробити капусту від шкідників

Напевно, кожен садівник чи садівниця з нетерпінням чекає, коли на його городі та в саду з’явиться врожай. Яке розчарування настає, коли овочі та фрукти знищують шкідники. Особливо це стосується білокачанної капусти, адже вона є улюбленими ласощами гусениць та слимаків.
Ми розповімо чим обробити капусту від шкідників, щоб зберегти врожай.
Білокачанну капусту можна обробити спеціальними засобами, що продаються в магазинах для саду та городу. Але якщо не хочеш використовувати хімічні речовини, є інші домашні способи.
Одним із найдоступніших способів обробки капусти від шкідників є розчин соди. Для нього потрібно 20 г господарського мила та 3 ст. л. соди, все це розвести в 1 л теплої води та обприскати капусту по листку.
Щоб обробити капусту від шкідників пекучим перцем, треба в 1 л води розвести 1 ст. л. солі, сухої гірчиці та червоного перцю. Дати розчину настояться кілька годин та обприскувати капусту.
Розчин з кульбаби допомагає боротися з блішкою на капусті. Для його приготування треба:
Цей розчин використовують при появі хрестоцвітої блішки. Для його приготування треба 200 г листя тютюну залити 10 л гарячої води і настоятися до повного охолодження. Отриманою сумішшю ретельно обприскувати листя та качани рослини.
Обробити капусту від шкідників можна за допомогою слабкого оцтового розчину. Допустима концентрація 9% оцту — 1 склянка на 10 л води. Перед тим як обробляти капусту оцтовим розчином, треба провести тест на одній рослині.
Цибулеве лушпиння допомагає боротися з багатьма шкідниками. Для приготування розчину треба заварити 200 г лушпиння у відрі окропу, вкрити теплою ковдрою, дати настоятися близько 12 годин і обприскувати капусту.
Якщо ти вирішив(-ла) не купувати хімічні засоби для боротьби зі шкідниками, треба дотримуватися простих правил обробки капусти домашніми засобами:
Капуста — універсальний овоч. Її можна їсти як сиру, так і готувати, а ще — консервувати. Раніше ми розповідали, як зробити квашену капусту.
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