Підготуйся до врожаю заздалегідь: чим обробити смородину навесні

З приходом весни необхідно подбати про свій сад і город. На кущах могли залишитися збудники захворювань та паразити. Поласувати кущами смородини можуть і шкідники. Щоб не втратити врожай, потрібно знати, чим обробити смородину навесні 2023 — читай детально в нашому матеріалі.

Чим обробити смородину навесні 2023: правила та секрети обробки

Смородина, певно, має найбільшу кількість загроз — це і попелиці, і склівки, брунькові кліщі і ще багато інших. Тому захист кущів смородини — просто необхідність. Найкращим часом для цього є весна, адже шкідники ще не активізувались.

Обробити смородину навесні можна такими препаратами:

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Фунгіциди — від грибкових захворювань. Інсектициди — від комах та шкідників. Акарициди — від брунькових кліщів.

Якщо ти знаєш, які саме хвороби трапляються з твоїми кущами, підбери догляд і обробку саме за типом захворювання або шкідника. Обприскати кущі смородини можна двічі — від грибкових захворювань та універсальним засобом проти шкідників.

Усі обробки необхідно проводити на початку весни, доки бруньки ще не розпустилися. Якщо ти хочеш обробити кущі смородини чимось органічним — спробуй зробити це окропом. Від високих температур шкідники та збудники хвороб гинуть. В обробки окропом є кілька правил:

Температура води 60-80°C. 10 л води на три кущі. Стягни кущі мотузкою, щоб витрати води були меншими.

Обробити кущі смородини можна і залізним купоросом. Але робити це можна до того, як з’явиться листя, адже засіб сильно діє і може попекти кущі. На 10 л води знадобиться приблизно 300 г засобу. Перед обробкою перевір концентрацію на упаковці.

Мідний купорос у поєднанні з сечовиною можуть позбавити кущі смородини від грибниць та відкладених яєць комах. Такі суміші продаються в магазинах для саду та городу. Зваж на те, що смородина, яку обробили сечовиною, пізніше розпускається.

Якщо поруч з кущами облаштувались мурахи, вони можуть заселити смородину, адже їм подобаються соки, які кущ виділяє. Під час обробки від шкідників можна обприскати і мурашник.

У магазинах також продаються спеціальні протигрибкові пасти, які можна намастити на кущі або розвести у воді та обприскати смородину.

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