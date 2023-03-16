Чим обробити троянди весною, щоб їх не турбували шкідники та хвороби

Крім правильного поливу, троянди навесні вимагають гарного догляду. Без нього бутони не зможуть добре квітнути.
Тому досвідчені садівники обробляють квіти від шкідників та комах. Чим обробити троянди навесні — читай у матеріалі.
Найчастіше троянди страждають від таких хвороб:
Щовесни потрібно проводити санітарну обрізку троянд: позбуваються хворих пагонів, обприскують і удобрюють квіти.
Після того, як з кущів знімають укриття, з’являється конденсат. Тому важливо обприскувати квіти ввечері або рано вранці. Також важливо видаляти опале листя восени та навесні.
Найчастіше на квітах з’являється інфекційний опік. Ти зможеш його побачити на пагонах, де можуть бути чорні плями з червоною облямівкою. Якщо таке трапилося, виріж повністю гілку, а кущ оброби 1%-ним розчином мідного купоросу.
Є ще одна дуже популярна недуга — чорна плямистість. У такому випадку листя покривається чорними плямами, нижнє листя жовтіє та опадає.
Є ще одна дуже популярна недуга — чорна плямистість. У такому випадку листя покривається чорними плямами, нижнє листя жовтіє та опадає.
Для того, щоб позбавитися цього, потрібно купити спеціальні препарати в найближчому квітковому магазині.
Якщо ти побачив(-ла) яскраво-оранжеві цятки на листі, то це — іржа. Уражене листя обприскують тими самими препаратами. Борошниста роса виникає на листі.
Вони деформуються та покриваються білим борошнистим нальотом. На ранніх стадіях кущі оббризкують водою і напудрюють золою.
Помилкова борошниста роса виглядає як фіолетові плями неправильної форми на листі. Потрібно використовувати при цьому професійні засоби.
Помилкова борошниста роса виглядає як фіолетові плями неправильної форми на листі. Потрібно використовувати при цьому професійні засоби.
Якщо троянди атакує попелиця, використовують будь-які інсектициди. Також ефективні спреї з перцем чилі або часником, адже часник діє як репелент від подальшого нападу попелиці.
Раніше ми розповідали, коли садити картоплю навесні.
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