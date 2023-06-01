Чим підгодувати перець для зростання — дієві поради

Корисний, багатий на мікроелементи та просто смачний. Так, навіть звичайний перець з грядки може бути багатогранним.

Однак для того, щоб він міг з часом потішити смакові рецептори, варто знати, чим підгодувати перець для зростання влітку.

Чим підгодувати перець для росту

Спершу варто знати, що перець можна підживлювати не один раз. Насамперед таку процедуру потрібно провести через два тижні після висадки перцю на місце, де він буде рости на постійній основі. Перед цим можна ще провести пікірування.

Вперше можна використати для підкормки суміш з десяти грамів аміачної селітри, 25 грамів суперфосфату, 15 грамів сірчанокислого калію та десяти літрів води. За десять днів процедуру можна повторити.

Також як підкормку можна використовувати й трохи інший розчин та поєднати 10 л води, дві чайні ложки сечовини та дві чайні ложки суперфосфату. На одну рослину може піти близько одного літра суміші.

Ще один дієвий варіант — підгодувати перці органікою, змішавши з водою перепрілий гній чи пташиний послід.

А щотижня перці можна підживити ще й настоєм з попелу. Його зробити легко — лише змішати дві склянки золи та десять літрів води.

Та не менше садівникам хочеться вже швидше скуштувати й полуницю. Та перед цим про неї теж треба подбати. Читай, якими добривами найкраще підживлювати полуницю.

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