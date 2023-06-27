Саме час для формування великої кількості плодів: чим обробити помідори під час цвітіння

Кожен городник та садівник хоче мати великий урожай. Для цього треба добре працювати. Овочі та фрукти вимагають великої уваги та догляду, а також добрив. Напевно, одні з найпопулярніших овочів для вирощування на домашньому городі, це помідори. Ми розповімо, чим підгодувати помідори під час цвітіння.

Помідори вимагають ретельного догляду з періоду вирощування розсади. Особливу увагу треба приділити підживленню під час цвітіння. Саме тоді формується поява зав’язі. Це відповідає за кількість плодів.

Під час цвітіння помідори найбільше відчувають нестачу калію та фосфору. А щодо азотного підживлення — його краще виключити. Під час цвітіння помідорам можна проводити кореневе та позакореневе підживлення.

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Чим підживити помідори під час цвітіння

У період цвітіння помідори потребують мінеральних добрив з мікроелементами, в яких міститься збалансований комплекс корисних речовин. Їх можна купити вже готові у магазині для саду та городу. Також можна самостійно зробити добрива.

Дріжджове підживлення помідорів під час цвітіння

Дріжджове підживлення помідорів можна проводити відразу, щойно з’явилися перші бутони. Щоб приготувати це підживлення, потрібно столову ложку сухих дріжджів розвести у десяти літрах води, додати три ложки цукру і залишити на пару годин.

Потім розвести з водою у пропорції 1:10 та поливати помідори під корінь. Також одночасно з дріжджовим підживленням треба вносити золу.

Настій золи приготувати легко: одну склянку речовини треба розчинити в одному літрі гарячої води та дати настоятися протягом двох діб. Далі додати 5 л води та обробити бадилля рослин.

Підживлення помідорів суперфосфатом під час цвітіння

Щоб підживити помідори за допомогою суперфосфату, треба дві столові ложки добрива розвести в літрі гарячої води та залишити на 12 годин.

Потім отриманий розчин розвести з водою пропорції 1:10. Найкраще обприскувати добривом помідори увечері.

Підживлення помідорів борною кислотою в період цвітіння

Під час цвітіння до плодоношення помідори можна обробити один раз борною кислотою. Потрібно 5 г борної кислоти розвести в 10 л гарячої води, але не в окропі.

Спочатку борну кислоту треба розвести у склянці, а потім влити в ємність, яка містить 10 л води. Не треба додавати понад 5 г борної кислоти, адже велика доза може викликати опіки у рослини. Обробити борною кислотою потрібно листя, стовбур та квіти помідорів.

Щоб восени отримати хороший врожай, влітку треба приділяти увагу усім овочам, фруктам та ягодам. Виривати бур’ян та зрізати все зайве. Раніше ми розповідали, як обрізати виноград влітку.

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