Чим відрізняється тосол від антифризу і чи справді є різниця між цими охолоджувальними розчинами

Антифриз і тосол — це два доволі популярні терміни в автомобільній промисловості. Однак вони не є взаємозамінними.
Хоч й антифриз, і тосол слугують одній меті — запобігти перегріванню та замерзанню двигуна — між ними існують суттєві відмінності. Чим відрізняється тосол від антифризу — читай в матеріалі.
На думку автомеханіка Андрія Маценка, спочатку потрібно знати, що таке тосол, а що — антифриз. Останнє — це назва, яку використовують для всіх охолоджувальних рідин.
А тосол — це торгова марка радянського продукту.
А тосол — це торгова марка радянського продукту.
У СРСР не було альтернативи тосолу, тому ім’я марки перейшло на цілу рідину. Абревіатура розшифровується як технологія органічного синтезу окремої лабораторії.
Присадки в складі тосола — це неорганічні солі. А в складі антифризу — органічні.
Тосол може утворювати захисний шар металу в 0,5 мм, при цьому погіршувати теплообмін. А от антифриз утворює захисний шар тільки в місцях корозії.
За словами експерта, різноманітні сучасні марки антифризу кращі за тосол, адже тосол — це той же антифриз, тільки радянського зразка. Він втрачає охолоджувальну здатність через 30-40 тис. км, а антифриз — через 250 тисяч км.
Радянський засіб менш стійкий до високих температур, а антифриз закипає при температурі 115 градусів.
Радянський засіб менш стійкий до високих температур, а антифриз закипає при температурі 115 градусів.
Антифриз має підвищені антикавітаційні, антикорозійні й антипінні можливості, рекомендований до застосування в системах охолодження двигунів автомобілів як вітчизняного, так і закордонного виробництва.
У склад тосолу входить етиленгліколь і вода, використовуються присадки на основі солей неорганічних кислот. Наприклад, фосфатів, силікатів, нітратів й нітритів.
Хоч і в склад антифризу теж входить етиленгліколь і вода, в ньому присутній гліцерин, пропіленгліколь і спирт.
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