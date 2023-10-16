Уберегти від холодів та гризунів: коли вкривати виноград на зиму та як це правильно робити

Полюбляєш виготовляти домашнє вино чи просто смакувати улюбленими ягодами з власного саду? Тоді необхідно точно знати, чим вкривати виноград на зиму та коли це потрібно робити.

Коли вкривати виноград на зиму

Хоч виноград і досить витривалий у порівнянні з іншими рослинами, все ж таки він потребує тепла взимку. Здебільшого виноград ще може перебувати на морозі від -5 до -8°C. Якщо ж температура опуститься нижче -21ºС, то рослина невдовзі може загинути.

Найбільш сприятливим періодом для укриття буде кінець листопада — початок грудня. Однак краще буде слідкувати саме за температурним стовпчиком.

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Якщо позначка кілька днів триматиметься -5°C, тоді краще вкрити виноград. Крім того, рекомендується саме потримати цей час рослину на морозі, аби вона трохи загартувалась. А коли вона стане світло-коричневого кольору, то можна розпочинати процедуру.

Як вкривати виноград на зиму

Перед укриттям винограду необхідно підготувати рослину правильно. Спершу потрібно обрізати кущі та обробити їх від шкідників та хвороб. Потім обрати спосіб утеплення та подбати про вентиляцію, щоб запобігти утворенню конденсату та плісняви.

Чим вкривати виноград на зиму

Один з найпростіших способів утеплити виноград — це використати будівельні матеріали. Наприклад, можна обрати шифер, руберойд чи дошки. З них можна спорудити захист у вигляді щитів. Таким чином між кущами буде залишатись простір, який краще заповнити соломою чи ялиновим гіллям.

Ще гарним варіантом буде вкриття винограду агроволокном, залишками лінолеуму, мішками з-під цукру чи навіть полімерними плівками. У цьому випадку теж важливо не забути залишити вентиляційні отвори, щоб уникнути утворення конденсату.

Також важливо подбати про отруйні приманки всередині, оскільки особливо в соломі можуть завестись гризуни, які зіпсують рослину.

Аби плоди були ще насиченішими та соковитішими, важливо знати теж, чим обробити виноград від сірої гнилі.

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