Чистий четвер — як і коли правильно купатися

Чистий четвер 2023 у християн східного обряду припадає на 13 квітня, а у вірян західного обряду — 6 квітня.

За давньою традицією східного обряду, у цей день віряни мають викупатися до заходу сонця.

Більшість прикмет та традицій свята пов’язані з очищенням тілесним та духовним. Це походить від біблійної легенди, коли Ісус Христос власноруч вимив ноги своїх учнів під час Таємної вечері.

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Віряни західного обряду у це свято причащаються, освячують спеціальне масло — миро, а ввечері влаштовують обряд обмивання ніг. На найвищому рівні участь в обряді обмивання ніг бере сам Папа Римський.

За традицією, окрім купання, у цей день також печуть і паски, прибирають будинок.

Чистий четвер: як правильно купатися

Коли купатися в Чистий четвер? Купання потрібно провести до сходу сонця. Коли прокинешся вранці в Чистий четвер, вмийся зі срібної монети або ложки. Умивання обдарує людину міцним здоров’ям та красою на цілий рік. Якщо вдома хтось хворіє, позич срібло у сусідів та вмий його. За християнською вірою, вода в цей день змиває гріхи та негаразди, що накопичилися за рік. Під час купання можна читати молитву, щоб відмолити їх. Купатися радять стоячи й у холодній воді. Під час стікання крапель води потрібно уявляти, що це ллється не вода, а чисте світло, яке змиває весь негатив і очищує душу.

Інші традиції у Чистий четвер

Проведи генеральне прибирання у будинку. Вимий вікна, двері, стіни, підлогу, стелі. Помий взуття та інші речі. Прибери бруд, павутину, мотлох. Звільнися від непотрібних речей.

Заміси тісто на паски та пофарбуй великодні яйця.

Сповідайся та сходи на службу в церкву.

Приготуй сіль. Це зазвичай робиться в ніч із середи на четвер.

Подай милостиню. Після служби у храмі не забудь поділитися з бідними людьми тим, що маєш.

Раніше ми розповідали детальніше про Чистий четвер 2023 та про звичаї і обряди цього дня.