Чистий четвер — як і коли правильно купатися

Цього року Чистий четвер у християн східного обряду припадає на 21 квітня, а у вірян західного обряду – 14 квітня.
За давньою традицією східного обряду, у цей день віряни мають викупатися до заходу сонця.
Більшість прикмет та традицій свята пов’язані з очищенням тілесним та духовним. Це походить від біблійної легенди, коли Ісус Христос власноруч вимив ноги своїх учнів під час Таємної вечері.
Віряни західного обряду у це свято причащаються, освячують спеціальне масло – миро, а ввечері влаштовують обряд обмивання ніг. На найвищому рівні участь в обряді обмивання ніг бере сам Папа Римський.
За традицією, окрім купання, у цей день також печуть і паски, прибирають будинок.
Раніше ми розповідали детальніше про Чистий четвер 2022 та про звичаї і обряди цього дня.