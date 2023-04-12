Окрім Єгипту та Туреччини: де можна купатися у квітні на морі

Обираєш, куди поїхати, щоб погрітися на сонечку та поплавати у морі чи в океані у квітні, а Туреччина та Єгипет — банально? У світі стільки цікавих та красивих країн, що мають вихід до моря. Тож тримай добірку країн, куди можна полетіти на відпочинок у квітні.
Фото: Unsplash
Квітень — ідеальний період для цієї країни. Тоді тут ще не надто спекотно, але водночас куртки та шапки вже точно не знадобляться, оскільки температура сягатиме +32 °С, що чудово підійде для проведення часу біля Перської затоки.
До речі, завдяки комфортній температурі для туристів є можливість не лише полежати на теплих пісочних пляжах, а й роздивитися місцеві пам’ятки архітектури, наприклад, Будрж-Халіфа, мечеті та острови пальм.
У травні в ОАЕ завершується пляжний сезон, оскільки з травня температура повітря піднімається до +45 °С, що ніяк не зробить твоє перебування у цій країні комфортним.
А як щодо екзотичного відпочинку? Йдеться про Маврикій — острівну країну у тропіках східної частини Африки. У квітні на острові зазвичай відсутні значні опади, а температура повітря залишається комфортною, коливаючись від 25 до 30 °С.
На Маврикії є чимало піщаних пляжів з кришталево чистою водою та рослинністю.
Крім того, тут можна займатися різноманітними видами водного спорту, такими як снорклінг, дайвінг, серфінг, вейкбординг.
Крім того, тут можна займатися різноманітними видами водного спорту, такими як снорклінг, дайвінг, серфінг, вейкбординг.
Тож якщо ти давно хотів(-ла) відпочити на узбережжі Індійського океану, Маврикій — це саме те, що потрібно у квітні.
Шрі-Ланка — чудове місце для відпочинку. Цей тропічний острів відомий своїми кришталево чистими пляжами, які простягаються на десятки кілометрів, та яскравою екзотичною флорою та фауною. Крім того, Шрі-Ланка має багато історичних пам’яток, які свідчать про багату культурну спадщину острова.
А якщо ти прихильник(-ця) активного пляжного відпочинку, тут є багато можливостей, наприклад серфінг, дайвінг, сплави на байдарках тощо.
Та, оскільки це тропічна країна, у квітні на Шрі-Ланці перехідний сезон.
Тому якщо хочеш поїхати саме сюди, то краще віддавати перевагу північно-східній частині країни, оскільки на півдні острова вже починається сезон дощів.
Тому якщо хочеш поїхати саме сюди, то краще віддавати перевагу північно-східній частині країни, оскільки на півдні острова вже починається сезон дощів.
А як щодо відпочинку на узбережжі Карибського моря? Мова про ще одну острівну країну — Домініканську республіку. На півночі та сході пляжі омиваються Атлантичним океаном, а на півдні — Карибським морем. Пляжний сезон у Домініканській республіці зазвичай триває зимою. До квітня туристів на пляжах стає помітно менше й ціни на курорті також падають.
Та це не означає, що варто відмовитися від подорожі у цю країну.
У квітні на острові зберігається комфортна температура близько 30 °С, а вода тепла та приємна для купання.
У квітні на острові зберігається комфортна температура близько 30 °С, а вода тепла та приємна для купання.
Щодо розваг: Домінікана приваблива для туристів, що полюбляють займатися дайвінгом. Особливу увагу варто звернути на печеру Padre Nuestro, яку полюбляють дайвери за протяжну систему підводних печер з мальовничими сталактитами.
Та щоб ідеально спланувати свій відпочинок, не забувай про візу. Дивись повний перелік безвізових країн 2023 року для українців та умови в’їзду.
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