Окрім Єгипту та Туреччини: де можна купатися у квітні на морі

Обираєш, куди поїхати, щоб погрітися на сонечку та поплавати у морі чи в океані у квітні, а Туреччина та Єгипет — банально? У світі стільки цікавих та красивих країн, що мають вихід до моря. Тож тримай добірку країн, куди можна полетіти на відпочинок у квітні.

Де можна купатися у квітні на морі: перелік країн

Об’єднані Арабські Емірати

Квітень — ідеальний період для цієї країни. Тоді тут ще не надто спекотно, але водночас куртки та шапки вже точно не знадобляться, оскільки температура сягатиме +32 °С, що чудово підійде для проведення часу біля Перської затоки.

До речі, завдяки комфортній температурі для туристів є можливість не лише полежати на теплих пісочних пляжах, а й роздивитися місцеві пам’ятки архітектури, наприклад, Будрж-Халіфа, мечеті та острови пальм.

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У травні в ОАЕ завершується пляжний сезон, оскільки з травня температура повітря піднімається до +45 °С, що ніяк не зробить твоє перебування у цій країні комфортним.

Маврикій

А як щодо екзотичного відпочинку? Йдеться про Маврикій — острівну країну у тропіках східної частини Африки. У квітні на острові зазвичай відсутні значні опади, а температура повітря залишається комфортною, коливаючись від 25 до 30 °С.

На Маврикії є чимало піщаних пляжів з кришталево чистою водою та рослинністю.

Крім того, тут можна займатися різноманітними видами водного спорту, такими як снорклінг, дайвінг, серфінг, вейкбординг.

Тож якщо ти давно хотів(-ла) відпочити на узбережжі Індійського океану, Маврикій — це саме те, що потрібно у квітні.

Шрі-Ланка

Шрі-Ланка — чудове місце для відпочинку. Цей тропічний острів відомий своїми кришталево чистими пляжами, які простягаються на десятки кілометрів, та яскравою екзотичною флорою та фауною. Крім того, Шрі-Ланка має багато історичних пам’яток, які свідчать про багату культурну спадщину острова.

А якщо ти прихильник(-ця) активного пляжного відпочинку, тут є багато можливостей, наприклад серфінг, дайвінг, сплави на байдарках тощо.

Та, оскільки це тропічна країна, у квітні на Шрі-Ланці перехідний сезон.

Тому якщо хочеш поїхати саме сюди, то краще віддавати перевагу північно-східній частині країни, оскільки на півдні острова вже починається сезон дощів.

Домініканська республіка

А як щодо відпочинку на узбережжі Карибського моря? Мова про ще одну острівну країну — Домініканську республіку. На півночі та сході пляжі омиваються Атлантичним океаном, а на півдні — Карибським морем. Пляжний сезон у Домініканській республіці зазвичай триває зимою. До квітня туристів на пляжах стає помітно менше й ціни на курорті також падають.

Та це не означає, що варто відмовитися від подорожі у цю країну.

У квітні на острові зберігається комфортна температура близько 30 °С, а вода тепла та приємна для купання.

Щодо розваг: Домінікана приваблива для туристів, що полюбляють займатися дайвінгом. Особливу увагу варто звернути на печеру Padre Nuestro, яку полюбляють дайвери за протяжну систему підводних печер з мальовничими сталактитами.

Та щоб ідеально спланувати свій відпочинок, не забувай про візу. Дивись повний перелік безвізових країн 2023 року для українців та умови в’їзду.

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