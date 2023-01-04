Турбуйся про себе замолоду! Як виявити деменцію і що робити, щоб її уникнути

Помічаєш за собою або за рідною людиною дивну поведінку, забудькуватість та неможливість правильно формулювати думки чи навіть повернутися додому дорогою, якою ходиш десять років? Це може бути не просто втома, а ранні прояви деменції. Що таке деменція та як її виявити, читай у нашому матеріалі.

Деменція: що це таке і чому з’являється

Деменція — синдром порушення когнітивних функцій внаслідок природного ураження мозку. Простіше кажучи, це хвороба старіння мозку.

З віком у центральній нервовій системі накопичуються патологічні білки, які провокують втрату нейронів та порушення функцій мозку. До цього потрібно додавати вплив навколишнього середовища і спосіб життя людини. Деменція є однією з найголовніших причин інвалідності.

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Дехто називає прояви деменції в рідних та близьких старечим недоумством чи якось образливо, незважаючи на реальність хвороби та потребу допомоги.

Деменція може передаватись у спадок, тому необхідно турбуватися про своє здоров’я замолоду.

Як виявити деменцію на ранній стадії

Лікарка-неврологиня Анастасія Гончар поділилась десятьма ранніми ознаками розвитку деменції. Перевір, чи немає їх у тебе чи близьких:

Втрата пам’яті. Ти забуваєш інформацію, яку вивчив(-ла) щойно, не пам’ятаєш про важливі дати, події, багато перепитуєш, не можеш нічого згадати без нотаток.

Ти забуваєш інформацію, яку вивчив(-ла) щойно, не пам’ятаєш про важливі дати, події, багато перепитуєш, не можеш нічого згадати без нотаток. Тобі важко планувати , розв’язувати проблеми. Є труднощі з концентрацією, особливо з цифрами. Ти не можеш самостійно сплатити за комунальні послуги.

, розв’язувати проблеми. Є труднощі з концентрацією, особливо з цифрами. Ти не можеш самостійно сплатити за комунальні послуги. Неможливість виконувати рутинні завдання. Людина, яка має прояви деменції, забуває дорогу на роботу чи з неї, правила улюбленої гри тощо.

Людина, яка має прояви деменції, забуває дорогу на роботу чи з неї, правила улюбленої гри тощо. Відчуття випадання з ритму життя , дезорієнтації.

, дезорієнтації. Погіршення зору. Стає важко читати, оцінити відстань чи кількість “на око”, розрізняти кольори, дорожні знаки.

Важко дібрати влучне слово під час бесіди, синоніми, повторення того самого, думки втрачаються, неможливість коректно висловити бажане.

під час бесіди, синоніми, повторення того самого, думки втрачаються, неможливість коректно висловити бажане. Загублені речі. Час від часу ти забуваєш, куди і що поклав(-ла), знаходиш речі в дивних місцях. Наприклад, ключі від авто в холодильнику або чайник у шафі.

Час від часу ти забуваєш, куди і що поклав(-ла), знаходиш речі в дивних місцях. Наприклад, ключі від авто в холодильнику або чайник у шафі. Зміна поведінки. Різке витрачання грошей на непотрібні речі або на благодійність, рідше користуєшся ванною кімнатою, одягаєшся дивакувато, не за погодою.

Різке витрачання грошей на непотрібні речі або на благодійність, рідше користуєшся ванною кімнатою, одягаєшся дивакувато, не за погодою. Байдужість до соціального життя. Втрата активності на роботі, уваги до родини, страх вийти на вулицю.

Втрата активності на роботі, уваги до родини, страх вийти на вулицю. Зміни настрою. Людина стає дратівливою, нервовою або байдужою. Цей стан різко змінюється кілька разів на день.

Профілактика деменції

Запобігти розвитку деменції можна ще замолоду. Для цього потрібно займатися спортом хоча б 150 хвилин на тиждень. Також необхідно відмовитися від шкідливих звичок: куріння, алкоголю, споживання цукру у великій кількості.

Потрібно бути соціально активним(-ою), багато спілкуватися, розвиватися інтелектуально, читати книжки, відвідувати музеї, історичні місця, дивитися пізнавальні фільми тощо.

Контролюй свою вагу та за потреби корегуй її з лікарем, звертай увагу на тиск, рівень цукру і холестерину, а ще прояви депресії. Якщо в тебе є порушення слуху, носи слуховий апарат. Турбота про себе зараз допоможе оминути важких хвороб у старості.

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