Турбуйся про себе замолоду! Як виявити деменцію і що робити, щоб її уникнути

Помічаєш за собою або за рідною людиною дивну поведінку, забудькуватість та неможливість правильно формулювати думки чи навіть повернутися додому дорогою, якою ходиш десять років? Це може бути не просто втома, а ранні прояви деменції. Що таке деменція та як її виявити, читай у нашому матеріалі.
Деменція — синдром порушення когнітивних функцій внаслідок природного ураження мозку. Простіше кажучи, це хвороба старіння мозку.
З віком у центральній нервовій системі накопичуються патологічні білки, які провокують втрату нейронів та порушення функцій мозку. До цього потрібно додавати вплив навколишнього середовища і спосіб життя людини. Деменція є однією з найголовніших причин інвалідності.
Дехто називає прояви деменції в рідних та близьких старечим недоумством чи якось образливо, незважаючи на реальність хвороби та потребу допомоги.
Дехто називає прояви деменції в рідних та близьких старечим недоумством чи якось образливо, незважаючи на реальність хвороби та потребу допомоги.
Деменція може передаватись у спадок, тому необхідно турбуватися про своє здоров’я замолоду.
Лікарка-неврологиня Анастасія Гончар поділилась десятьма ранніми ознаками розвитку деменції. Перевір, чи немає їх у тебе чи близьких:
Запобігти розвитку деменції можна ще замолоду. Для цього потрібно займатися спортом хоча б 150 хвилин на тиждень. Також необхідно відмовитися від шкідливих звичок: куріння, алкоголю, споживання цукру у великій кількості.
Потрібно бути соціально активним(-ою), багато спілкуватися, розвиватися інтелектуально, читати книжки, відвідувати музеї, історичні місця, дивитися пізнавальні фільми тощо.
Потрібно бути соціально активним(-ою), багато спілкуватися, розвиватися інтелектуально, читати книжки, відвідувати музеї, історичні місця, дивитися пізнавальні фільми тощо.
Контролюй свою вагу та за потреби корегуй її з лікарем, звертай увагу на тиск, рівень цукру і холестерину, а ще прояви депресії. Якщо в тебе є порушення слуху, носи слуховий апарат. Турбота про себе зараз допоможе оминути важких хвороб у старості.
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