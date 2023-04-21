Міжнародний день бухгалтера 2023: історія свята та привітання у прозі

День бухгалтера в Україні відзначають кілька разів на рік. Цього дня вітають усіх, хто пов’язаний з бухгалтерією.

Коли відзначають Міжнародний день бухгалтера 2023 року та яка історія свята, а також вітання з Міжнародним днем бухгалтера — читай у матеріалі.

День бухгалтера 2023: коли відзначають

Міжнародний день бухгалтера відзначають 10 листопада. В Україні День бухгалтера святкують 16 липня.

День бухгалтера міжнародний святкують у всьому світі. Це ще один привід привітати всіх тих, хто причетний до події.

Тобто людей, які займаються бухгалтерською, економічною чи аудиторською діяльністю. Свято відзначають також викладачі економічних вишів, студенти та фахівці у сфері бухгалтерії.

Міжнародний день бухгалтера 2023: історія

10 листопада 528 років тому математик Лука Пачолі з Італії опублікував книгу Сума арифметики, геометрії, стосунків та пропорцій.

Саме його вважають одним із основоположників сучасних принципів бухгалтерії. В Україні святкують це свято ще 16 липня.

Цього дня 23 роки тому уряд України ухвалив закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

Міжнародний день бухгалтера 2023: вітання у прозі

Вітаю зі святом! Сьогодні його відзначають найточніші та найпрагматичніші люди у світі! Дякую вам за уважність, відповідальність та посидючість! Бажаю більше любові, терпіння, працьовитості, легкості в роботі та миру!

***

Вітаю з Міжнародним днем ​​бухгалтера! Дякую за професіоналізм та найточніші розрахунки! Бажаю мирного неба над головою, нескінченної енергії, оптимізму та креативу. Примножуй знання та завжди домагайся того, що задумав(-ла)! Живи в балансі та гармонії кожен свій день!

***

Вітаю з професійним святом! Нехай у тебе сходяться всі цифри і буде радість від роботи. Бажаю гарної зарплати, а в душі — кохання та щастя!

***

Зі святом! Щоб у твоєму житті було якнайменше мінусів і якнайбільше плюсів! Щоденних успіхів на роботі та сім’ї, міцного здоров’я та сильного кохання.

***

Шановні бухгалтери, вітаю вас зі святом! Бажаю море терпіння, легких звітів та побільше відпочинку. Нехай буде багато грошей, радості, здоров’я та щастя!

***

Бажаю, щоб тобі завжди нараховувалася велика зарплата! Більше посидючості, уважності та терпіння! Нехай енергія б’є ключем із самого ранку!

***

Вітаю із Міжнародним днем ​​бухгалтера! Бажаю неймовірного щастя, якнайшвидшого миру, безпомилкової та безперешкодної діяльності. Нехай колеги завжди шанують, а начальство оцінює роботу максимально щедро! Миру та щастя в домі, любові та добра — у серці.

***

Від щирого серця вітаю з Днем ​​бухгалтера і хочу побажати успіхів та стабільного благополуччя на роботі, багато хороших ідей та радісних подій у житті, великого достатку та здоров’я, любові та миру!

***

Раніше ми розповідали, чи доречні свята під час війни.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!