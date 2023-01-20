День Криму 2023, або як дізнатися про півострів більше. Виставки, книги та курси кримськотатарської

Крим — це Україна. І 20 січня щорічно про це нагадує нам. Це день, коли у 1991 році жителі півострова висловилися за відновлення Кримської автономії, що визначило статус Криму в складі Україні.

Доки наші Збройні сили наближають перемогу на фронті, ми наближаємо її в тилу, досліджуючи нашу країну і поширюючи правдиву інформацію про неї. Сьогодні разом з експерткою Малої академії наук розповідаємо, як і де вивчати історію, мову та культуру кримських татар.

Українці хочуть більше знати про Крим

Кількість охочих вивчати півострів та його автентичність збільшилася з початком повномасштабного вторгнення в рази, стверджує координаторка напряму Кримськотатарська гуманітаристика Малої академії наук України Лєнура Халілова. Зокрема, зріс інтерес до кримськотатарської мови та літератури серед дітей та дорослих, і навіть серед науковців.

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— З минулого року українські школярі, а також педагоги активно вивчають кримськотатарську мову і культуру на нашому курсі від МАН. Зізнаюся, я дуже часто отримую повідомлення від молоді та старших людей з проханнями поділитися матеріалами про Крим.

А на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, який відбувається щорічно, приблизно 50% наукових досліджень у нашій секції присвячені саме культурі кримських татар, — розповідає Лєнура Халілова.

Особливо українців цікавить культурно-історична спільність із Кримом, констатує дослідниця. Зокрема, популярним запитом є розвінчання міфів про півострів та його етнос. Один із них — саме слово “кримськотатарський”.

Слово “кримськотатарський” пишеться разом. Це важливо орфографічно і політично. Радянській владі було важливо розділили два поняття — татарин і Крим, щоб тут навіть не було ідентифікації.

— Саме тому не дозволяли реєструватися за місцем проживання, вчитися у вишах, а також не дозволяли повертатися на історичну Батьківщину після депортації, якщо ти особа кримськотатарської національності, — зізнається дослідниця МАНУ.

Кримськотатарська мова і культура для дітей: освітні можливості від Малої академії наук

Нині Мала академія наук України запустила онлайн-курс із вивчення кримськотатарської культури Beraber (з кримськотатарської перекладається “разом” — ред.). Це всеукраїнський онлайн-проект з вивчення кримськотатарської мови й культури для учнів 5–11 класів з різних куточків України.

Також на курсі є окремі групи педагогів, які у перспективі навчатимуть кримськотатарської мови, літератури, історії та культури школярів та готуватимуть разом із ними наукові проекти з кримськотатарської тематики. Курс триватиме до 27 квітня. Новий набір стартує у вересні.

А вже влітку 2023-го стартує Всеукраїнська літня наукова школа з кримськотатарської гуманітаристики для учнів старших класів.

Це щорічний захід, на який запрошують дітей, яким цікаво познайомитися та вивчити мову корінного народу України — кримських татар, зануритися у світ кримськотатарської культури, а також оволодіти правдивими фактами з історії кримських татар безпосередньо від носіїв мови та культури.

Зокрема, минулого року учасники зробили перші кроки у вивченні кримськотатарської мови, скуштували та навчалися готувати кримськотатарські традиційні страви — чіберек та янтик, дізналися про кримськотатарську традицію частування кавою.

Більше про спадщину півострова: чому варто завітати на виставку про Крим у Києві

Лєнура Халіпова радить відвідати виставку Miras. Спадщина, яку організували ГО Алєм. Виставка розташувалась у Музеї історичних коштовностей України та буде доступна до відвідин до червня.

У Miras. Спадщина вперше комплексно представлено найбільшу на материковій частині України колекцію предметів кримськотатарського ювелірного мистецтва й побуту 18 – початку 20 століть. Зокрема, тут можна побачити срібні к’ушаки (жіночі пояси) та топеліки (навершя жіночих головних уборів), які захоплюють витонченістю роботи в техніці кримськотатарської філіграні.

Також демонструються срібні футляри для Корану та чоловічі амулети, посуд для кавування, традиційний одяг кримських татар, зразки вишивки золотом.

— Глядачі мають змогу познайомитися зі звичаями, мистецтвом, естетичними, релігійними та світоглядними традиціями корінного народу Криму через багаті орнаментальні композиції, які створювались майстрами декоративного мистецтва не лише як естетичний елемент інтер’єру, але й містили у собі глибокі сенси, такі близькі й зрозумілі українцям, а саме: прагнення благополуччя, міцної родини, безпеки й захисту, поваги до старших, здоров’я, зв’язку з природою та батьківщиною, — захоплено коментує дослідниця.

Що почитати, щоб дослідити Крим глибше?

Наостанок, експертка МАН Лєнура Халілова радить і дітям, і дорослим науково-популярні та дослідницькі книги про Крим, де читач познайомиться з правдивими фактами про півострів. Зокрема, це перекладені збірки книг з кримськотатарської мови на українську та матеріали українських авторів.

Історія Криму: Кримські татари: від етногенезу до державності Гульнари Абдулаєвої.

Кримськотатарська література: збірка прози І день настав Мердівен Шаміля Алядіна , Алім Юсуфа Болата, Вітри, що дмуть з Алушти, Серри Менекай.

Культура кримських татар: Кримськотатарська кухня, Весілля кримських татар: традиційні форми та трансформації Олени Соболєвої.

Окремо Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим радить такі книги про історію півострова після 2014 року:

Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму Наталі Гуменюк.

Люди “сірої зони”: Свідки російської анексії Криму 2014 року Олени Халімон та Анни Андрієвської.

Анексія Криму — міжнародний злочин: Монографія Олександра Задорожнього.

Крім цього, Мала академія наук України пропонує матеріали про Крим на своїй платформі. Там діти та дорослі уже можуть перевірити свої знання про півострів та кримських татар онлайн.

До речі, а що тобі відомо про Крим, що ти пам’ятаєш з уроків історії? Проходь тест, щоб перевірити.