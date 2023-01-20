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День Криму 2023, або як дізнатися про півострів більше. Виставки, книги та курси кримськотатарської

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 20 Січня 2023, 16:27
День Криму 2023, або як дізнатися про півострів більше. Виставки, книги та курси кримськотатарської
Фото: Getty Images

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