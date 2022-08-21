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День Незалежності 2022 в Києві: що треба знати про святкування у столиці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Серпня 2022, 19:00
День Незалежності України у Києві 2022: яким буде святкування у столиці
Фото: Pexels

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