День осіннього рівнодення: що відомо про дату, коли Сонце й Місяць ділять небо як рівні

У вересні на нас чекає День осіннього рівнодення. Його вважають астрономічним початком осені, хоча календарна осінь починається з 1 вересня.

Ми розповімо про День осіннього рівнодення, його дату та що це за явище.

День осіннього рівнодення 2023: дата

Щороку точна година осіннього рівнодення змінюється, але відбувається в межах одного дня — у діапазоні 22-23 вересня.

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Загалом Днем осіннього рівнодення вважають 23 вересня.

Цей день унікальний тим, що він триватиме 12 годин, так само як і ніч.

День осіннього рівнодення: що це за явище

У День осіннього рівнодення Сонце сходить точно в точці сходу і заходить точно в точці заходу Землі. Воно перебуває під і над горизонтом однаковий час, саме тому день дорівнює ночі.

Якщо розглядати цей процес з наукової точки зору, Сонце змінює своє положення і “мігрує” з північної півкулі в південну, перетинаючи екватор.

Через це в першій півкулі починається астрономічна осінь, а в другій — весна.

Коли Сонце завершить перехід, то світловий день починає скорочуватися. Свого максимуму досягає 23 грудня, потім починається зворотний процес, який триває до 23 березня — Дня весняного рівнодення.

Через це явище весняне й осіннє рівнодення в науці вважають астрономічним початком однойменних пір року, хоча календарні весна та осінь починаються раніше.

Що не можна робити у День осіннього рівнодення

У День осіннього рівнодення не варто:

позичати гроші й давати у борг;

сваритися з іншими людьми;

відмовляти людям у допомозі чи гостинності;

починати щось нове, краще підбивати підсумки.

Що можна робити в День осіннього рівнодення

У цей день краще планувати справи та навести в них лад. Можна прописати чіткий план дій на найближче майбутнє. У День осіннього рівнодення варто виконати давні обіцянки рідним чи близьким.

Сонце може впливати на наше самопочуття, а саме — спалахи на ньому. Раніше ми розповідали про магнітні бурі у вересні 2023 та що треба знати, щоб до них підготуватися.

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