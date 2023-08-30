День осіннього рівнодення: що відомо про дату, коли Сонце й Місяць ділять небо як рівні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Серпня 2023, 12:00
День осіннього рівнодення 2023: дата та що це за явище
Фото: Pexels

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