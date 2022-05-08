День пам’яті та примирення — 8 травня у світовій історії та символізм цього дня для України

8 травня Україна разом зі всім цивілізованим світом відзначає День пам’яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни та перемозі над нацизмом. Читай, що означає ця дата в історії.

8 травня у світовій історії

7 травня 1945 року в Реймсі був підписаний Акт воєнної капітуляції Німеччини, який набув чинності через добу — 8 травня ввечері. Проте на вимогу СРСР 8 травня у передмісті німецької столиці Карлсхорсті був підписаний ще один Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини.

Він по суті підтвердив час припинення війни — 8 травня о 23:01 за середньоєвропейським часом (9 травня о 1:01 за московським). 9 травня цей документ було доставлено Йосипу Сталіну. Тому День перемоги в Радянському Союзі завжди відзначався саме цього дня пишним військовим парадом.

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Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року закликала світ присвятити 8-9 травня пам’яті жертв найкривавішої війни 20-го століття.

День пам’яті та примирення в Україні 2022

24 лютого 2022 року Росія розв’язала криваву війну в Україні, яка стала найбільшою загрозою безпеці та миру в Європі з часів Другої світової війни.

СРСР, а потім його наступниця Росія всі ці роки маніпулювала історичними фактами, викривляючи реальність на свою користь. РФ систематично знецінює внески інших країн та народів у перемогу над нацизмом.

Тому 4 травня 2022 року Верховна рада України ухвалила постанову Про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом. Адже Україна та її герої привнесли вагомий внесок у спільну перемогу світу в найстрашнішій війні 20-го століття.

Українська земля в період Другої світової війни була одним з основних полів битви, на якому ми втратили 8 млн українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. Така страшна ціна перемоги.

Саме тому вшанування подвигу та пам’яті ветеранів, які боролися з нацизмом і перемогли його, та всіх, кого торкнулась війна, є моральним обов’язком українців, — йдеться в документі.

З нагоди Дня пам’яті та примирення Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до українців зі словами:

Перемогли нацистів — переможемо і рашистів.

— Ми не можемо програти, бо для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій агресивного сусіда-злочинця, – наголосив спікер Ради.

День пам’яті та примирення в Європі

У Європейському союзі 8 травня має офіційну назву Victory in Europe Day. Щорічно в цей день о 23:01 у багатьох містах відбувається акція Перша хвилина миру.

Символом дня пам’яті став червоний мак, який нагадує своїми пелюстками сліди крові від пострілів. Зазвичай макет квітки кріплять до одягу з лівого боку біля грудей.

Російські військові вже давно довели, що для них немає нічого святого. Через загрозу ракетних ударів та провокацій очільники українських міст мають клопіт, як убезпечити своїх жителів від “побєдобєсія” російських орків, та запроваджують посилену комендантську годину. Читай, де діятиме комендантська година 9 травня в Україні.