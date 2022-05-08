День пам’яті та примирення — 8 травня у світовій історії та символізм цього дня для України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Травня 2022, 11:00
Що відзначають 8 травня - день примирення та як відзначають День перемоги в Європі
Фото: Pixabay

Більше новин
Рецепт вафельного торта з ірискою від Ектора Хіменеса-Браво
Солодкий смак дитинства — рецепт вафельного торта від Ектора Хіменеса-Браво
Володимир Зеленський
Вбили “ніколи знову”, сказавши “можем повторить”— звернення Зеленського до Дня пам’яті й примирення
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Привітання з Днем матері
Дякуємо вам, наші рідненькі! Привітання з Днем матері у картинках
Дивитись більше

Матеріали по темі

Володимир Зеленський
Вбили “ніколи знову”, сказавши “можем повторить”— звернення Зеленського до Дня пам’яті й примирення
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Авіаудар по школі в Білогорівці
Росіянам неважливо, кого вбивати. Від удару по школі в Білогорівці загинули не менше 60 людей
Купівля-продаж нерухомості у воєнний час - зміни в законодавстві
Купівля-продаж під час війни: відкриття реєстрів, обмеження та як зміняться ціни на нерухомість

Відео
0:15:15
Володимир Зеленський

Вбили “ніколи знову”, сказавши “можем повторить”— звернення Зеленського до Дня пам’яті й примирення
Авіаудар по школі в Білогорівці
Росіянам неважливо, кого вбивати. Від удару по школі в Білогорівці загинули не менше 60 людей
0:03:22
Купівля-продаж нерухомості у воєнний час - зміни в законодавстві
Купівля-продаж під час війни: відкриття реєстрів, обмеження та як зміняться ціни на нерухомість
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 травня
0:08:05
Дмитро Кулеба про нафтове ембарго для Росії та викрадення українського зерна
Я переконаний, що нафтове ембарго буде — Кулеба про нові санкції проти РФ та незаконне вивезення зерна з України
звернення Зеленського
Готуємо зараз другий етап — звернення Зеленського до українців щодо війни
0:03:30
Дніпропетровська область
Ворог обстрілює щодня. Як живуть прості українці на прифронтовій Дніпропетровщині
0:03:37
Дмитрівка
Повертаються додому навіть на згарища: як село Дмитрівка на Київщині оговтується від окупації
0:11:44
Олександр Ткаченко
Знищення музею Сковороди — це усвідомлені дії! Окупанти намагаються зруйнувати нашу ідентичність
0:01:03
Втрати ворога станом на 7 травня
Українці знищили російський швидкісний катер: втрати окупантів на 73 день війни
Більше відео
Рецепт вафельного торта з ірискою від Ектора Хіменеса-Браво
Читати далі
Солодкий смак дитинства — рецепт вафельного торта від Ектора Хіменеса-Браво

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь