День подяки: коли святкують, історія, традиції та чи відзначають в Україні

Навіть під час війни люди знаходять можливість відпочити. І це дуже добре, переконані психологи. Відоме та улюблене свято американців — День подяки — створений саме для таких випадків.

Традиційно День подяки святкують у четвертий четвер листопада. Цього року свято припадає на 24 листопада. Про історію свята, традиції та чи святкують День подяки в Україні — розповідаємо далі.

Історія Дня подяки

Свій початок святкування бере з давніх та досить трагічних подій: у 1620 році до берегів Америки прибув корабель з англійськими біженцями. Переселенці, які згодом заселили Північну Америку, не вижили б без допомоги корінних жителів землі — індіанців.

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Саме їм та Богу звелів віддати шану у 1621 році губернатор Вільям Бредфорд. Так і виник День подяки.

У часи правління Джорджа Вашингтона народ потребував власних традицій: це і стало причиною узаконення святкування Дня подяки. Спочатку датою обрали 26 листопада, але згодом, у 1864 році, Авраам Лінкольн розпорядився перенести святкування з 26 листопада на останній четвер листопада. Традиція так і збереглася.

Традиції Дня подяки

Для американців це свято стоїть на рівні з Різдвом чи Днем незалежності, тож і звички на святкування дотримується кожен. Заведено ходити до церкви та дякувати Богові за все хороше, що є у людини; рахувати подарунки долі — записати всі хороші події за рік та відпустити старі образи на рідних чи близьких.

А ще американці влаштовують паради та карнавали на честь свята.

Також цього дня вся родина збирається за одним столом та куштує традиційні страви.

Традиційні страви на День подяки

смажена індичка в журавлинному соусі;

гарбузовий пиріг;

батат (солодка картопля);

різні страви з кукурудзи.

Чи святкують День подяки в Україні

В Україні також відзначають День подяки. Щоправда, він не має жодного стосунку до американського свята. У нас День подяки присвячений закінченню сільськогосподарських робіт. У давнину українці святкували свято жнив Обжинки, яке проводилося з нагоди закінчення збирання хлібів.

Відзначається свято традиційно у третю неділю вересня, а цього року український День подяки припадає на 18 вересня.

Символічно, це свято має назву більш пристосовану до хліборобства — Свято жнив.

Проте український церковний календар повен нашими культурними та духовними святами. Аби їх не пропустити, стеж за церковним календарем з нашого матеріалу.

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