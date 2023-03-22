День таксиста 2023: дата свята і привітання у віршах та прозі

За допомогою таксі ми швидко і зручно дістаємося до потрібного місця.

Професія водія є доволі складною та відповідальною, тому цього дня, їдучи в таксі, можна висловити не лише слова подяки, а й привітати таксиста з його днем. Коли День таксиста в Україні 2023 — читай у матеріалі.

Коли День таксиста 2023

День таксиста святкують в Україні та світі 22 березня. Водії по всьому світу сьогодні відзначають професійне свято, отримують теплі слова привітань і подарунки від близьких та друзів.

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Свято створили на честь першої появи на вулицях Великої Британії спеціально облаштованих для перевезення пасажирів автомобілів з лічильниками.

У той час у Лондоні ці лічильники називали таксиметрами (від франц. такс — плата і грецького метрон — вимір). Тоді міський транспорт індивідуального зразка отримав назву таксі.

Привітання з Днем таксиста у віршах і прозі

Вітаю всіх таксистів

З їх чудовим днем.

Нехай зеленим тільки світить

Світлофор вогнем.

Щастя вам, доріг відкритих

І в роботі, й в долі.

Щоб завжди був затишок

На сталевому коні.

***

Вітаю з Днем таксиста! Хочу тобі побажати завжди і всюди встигати, знати правильний шлях і добру дорогу, берегти себе й постійно перебувати у гарному настрої. Щоб карти в телефоні завжди обирали найбільш оптимальний, швидкий та безпечний шлях, а пасажири були ввічливими та щедрими!

***

Вітаю! Хай за кермом тебе оберігає ангел-охоронець, а вдома завжди чекають рідні та близькі. Щоб робота приносила тільки радість, задоволення і позитивний настрій! А також побільше грошей та хороших пасажирів!

***

З Днем таксиста! Побільше грошових замовлень і чуйних, щедрих клієнтів. Щоб твоя машина жодного разу не ламалася, взимку не турбувала ожеледь, а влітку не підводив кондиціонер.

***

У День таксі бажаю пасажирів щедрих,

Друзів щирих, надійних, вірних,

Щоб Господь зберігав тебе в дорозі

І щирої тобі великої любові.

***

Бажаю в цей день тобі побільше радості, щоб клієнти не поспішали, а авто завжди було справним! Спасибі за те, що вибрав(-ла) таку напружену роботу, якої ми так потребуємо. Вітаю!

***

Вітаю тебе з професійним святом! Бажаю рівних і чистих доріг, високих швидкостей, безліч задоволених клієнтів, удачі й везіння. Щоб щодня тебе переслідував успіх, хороші люди та багато готівки!

***

Від щирого серця вітаю з професійним святом! Дешевого пального, низьких цін на СТО та щедрих і цікавих клієнтів! Щоб кожен день був яскравим, без нервів та поламок. З Днем таксиста!

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