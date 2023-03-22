День таксиста 2023: дата свята і привітання у віршах та прозі

За допомогою таксі ми швидко і зручно дістаємося до потрібного місця.
Професія водія є доволі складною та відповідальною, тому цього дня, їдучи в таксі, можна висловити не лише слова подяки, а й привітати таксиста з його днем. Коли День таксиста в Україні 2023 — читай у матеріалі.
День таксиста святкують в Україні та світі 22 березня. Водії по всьому світу сьогодні відзначають професійне свято, отримують теплі слова привітань і подарунки від близьких та друзів.
Свято створили на честь першої появи на вулицях Великої Британії спеціально облаштованих для перевезення пасажирів автомобілів з лічильниками.
Свято створили на честь першої появи на вулицях Великої Британії спеціально облаштованих для перевезення пасажирів автомобілів з лічильниками.
У той час у Лондоні ці лічильники називали таксиметрами (від франц. такс — плата і грецького метрон — вимір). Тоді міський транспорт індивідуального зразка отримав назву таксі.
Вітаю всіх таксистівЗ їх чудовим днем.Нехай зеленим тільки світитьСвітлофор вогнем.Щастя вам, доріг відкритихІ в роботі, й в долі.Щоб завжди був затишокНа сталевому коні.
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Вітаю з Днем таксиста! Хочу тобі побажати завжди і всюди встигати, знати правильний шлях і добру дорогу, берегти себе й постійно перебувати у гарному настрої. Щоб карти в телефоні завжди обирали найбільш оптимальний, швидкий та безпечний шлях, а пасажири були ввічливими та щедрими!
Вітаю! Хай за кермом тебе оберігає ангел-охоронець, а вдома завжди чекають рідні та близькі. Щоб робота приносила тільки радість, задоволення і позитивний настрій! А також побільше грошей та хороших пасажирів!
З Днем таксиста! Побільше грошових замовлень і чуйних, щедрих клієнтів. Щоб твоя машина жодного разу не ламалася, взимку не турбувала ожеледь, а влітку не підводив кондиціонер.
У День таксі бажаю пасажирів щедрих,Друзів щирих, надійних, вірних,Щоб Господь зберігав тебе в дорозіІ щирої тобі великої любові.
Бажаю в цей день тобі побільше радості, щоб клієнти не поспішали, а авто завжди було справним! Спасибі за те, що вибрав(-ла) таку напружену роботу, якої ми так потребуємо. Вітаю!
Вітаю тебе з професійним святом! Бажаю рівних і чистих доріг, високих швидкостей, безліч задоволених клієнтів, удачі й везіння. Щоб щодня тебе переслідував успіх, хороші люди та багато готівки!
Від щирого серця вітаю з професійним святом! Дешевого пального, низьких цін на СТО та щедрих і цікавих клієнтів! Щоб кожен день був яскравим, без нервів та поламок. З Днем таксиста!
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