Свято тих, хто в авангарді програмного забезпечення! День тестувальника — історія та привітання

У першій декаді вересня світ святкує День тестувальника. Щороку це свято відзначають 9 вересня. Цей важливий день стосується тих, хто стоїть за якісною роботою ІТ-вців, системних адміністраторів та аналітиків, програмістів та дизайнерів й всіх, хто має справу зі складною технікою.
Про історію започаткування святкування і привітання з Днем тестувальника — читай у матеріалі.
Історія свята починається з 1947 року. Саме 9 вересня 1947 року учені Гарвардського університету тестували обчислювальну машину Mark II Aiken Relay Calculator. Вона постійно давала збій й науковці не могли зрозуміти, у чому річ.
Зрештою, вчені знайшли метелика, що застряг між контактами електромеханічного реле.
Цю подію у своєму щоденнику зафіксувала вчена Грейс Хоппер. Виконана робота була описана новим та цікавим словом: debugging, що дослівно з англійської означає звільнення від комахи. Так воно й прижилося й донині є назвою важливої для розробників процедури — дебаггінг.
До речі, того метелика вклеїли у технічний щоденник і підписали: “Перший знайдений баг”.
До речі, того метелика вклеїли у технічний щоденник і підписали: “Перший знайдений баг”.
В Україні це свято прижилося, і тепер щороку 9 вересня ми відзначаємо День тестувальника.
Вітаю з професійним святом! Бажаю якнайменше багів та проблем, а якщо вони й виникатимуть — щоб не забирали багато сил! Нехай робота буде приємною, а результати — корисними. Зі святом!
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Вітаю працівників, які наче слідчі, вишукують несправності у роботі програм! Щоб інтуїція у пошуку проблеми ніколи не підводила, а помилки у глибині програм розв’язувалися швидко! Щиро бажаю уважності, сил, натхнення та креативних ідей!
З Днем тестувальника! Нехай все працює без проблем та перебоїв, а робота приносить лише задоволення! Бажаю кар’єрного зростання та постійного покращення професійних здібностей!
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З Днем тестувальника вітання летять,
У світі техніки ти завжди на варті.
Помилки шукаєш, як діаманти,
Що підступно в програмі сидять.
В День Тестувальника бажаю тільки успіху,
Нехай твої зусилля приведуть до відкриття!
Зустрічай визнання усміхом,
Бо ти — герой технічного життя!
Пошуки помилок — твоя спеціальність,
Ніщо не залишиться тут у тіні.
Нехай проекти завжди будуть бездоганні,
А вдячність — відображається в ціні!
Які ще свята нас чекають у вересні та чи впливає на це зміна календаря, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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