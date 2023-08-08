Свята

Рятують життя тварин та оберігають здоров’я. Коли день ветеринара 2023: дата та історія свята

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 08 Серпня 2023, 12:32
день ветеринара 2023
Фото: Pexels

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