День зимового сонцестояння 2022: коли відзначають, скільки триває та які традиції у цей день

Діана Просяник, практикантка сайту 15 Грудня 2022, 07:30
День зимового сонцестояння 2022: коли відзначають, скільки триває та які традиції у цей день
Фото: Unsplash

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