День зимового сонцестояння 2022: коли відзначають, скільки триває та які традиції у цей день

Щороку з настанням зимових холодів ми чекаємо, коли ж дні знову будуть хоч трішки довшими. Хочеться більше насолодитися світлом у цю холодну пору.

Відбувається це після дня зимового сонцестояння — найкоротшого дня у році.

Коли відзначають день зимового сонцестояння, скільки він триває та які традиції існують у цей день — читай у матеріалі.

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Коли відзначають день зимового сонцестояння у 2022

Сонцестояння відбувається двічі на рік: 21 червня та 21 грудня.

21 грудня відбудеться день зимового сонцестояння. Це означає, що цієї доби триватиме найдовша ніч у році.

Також день зимового сонцестояння вважається днем початку астрономічної зими у північній півкулі Землі.

Скільки триває світловий день

За даними ресурсу Time and Date, 21 грудня 2022 року схід сонця у Києві відбудеться о 7:55, а захід — о 15:56. Тобто світла частина доби триватиме 8 годин і 1 хвилину.

Опісля ніч починає скорочуватись, а світловий день довшає.

Що таке сонцестояння

Простими словами сонцестояння — це день, коли сонце “стоїть” на одному місці, а саме у точці горизонту, де воно, власне, сходить і заходить.

Традиції у день зимового сонцестояння

День зимового сонцестояння здавна вважається дуже сприятливим для починань у професійній сфері, стосунках з батьками, коханим чи друзями.

Цей день також дуже хороший для встановлення новорічної ялинки в оселі. Ця традиція пішла ще від наших пращурів. Предки вважали, що запах хвойних дерев відлякує нечисту силу і духи обходять оселю стороною.

Також у день зимового сонцестояння не варто ходити на закупи. Краще відклади цю ідею на інший день.

Як святкують зимове сонцестояння у світі

Фестиваль Дунчжі

Дунчжі — з китайської буквально перекладається, як вершина зими або ж день зимового сонцестояння.

Жителі азійських країн, а особливо корейці, японці та китайці, святкують пік зими і початок наближення весни.

День зимового сонцестояння — це свято, коли уся родина збирається разом, люди готують особливі страви та радіють.

Ялда

Ялда — це фестиваль іранського походження найдовшої й найтемнішої ночі.

У день зимового сонцестояння збирається вся родина, родичі та друзі, накривають стіл, повний різних страв та напоїв, та декламують вірші до сходу сонця.

Найголовніше місце на столі займають кавуни та гранати — червоний колір, яким насичені ці фрукти, означає світанок та світле життя.

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