День зимового сонцестояння 2022: коли відзначають, скільки триває та які традиції у цей день

Щороку з настанням зимових холодів ми чекаємо, коли ж дні знову будуть хоч трішки довшими. Хочеться більше насолодитися світлом у цю холодну пору.
Відбувається це після дня зимового сонцестояння — найкоротшого дня у році.
Коли відзначають день зимового сонцестояння, скільки він триває та які традиції існують у цей день — читай у матеріалі.
Сонцестояння відбувається двічі на рік: 21 червня та 21 грудня.
21 грудня відбудеться день зимового сонцестояння. Це означає, що цієї доби триватиме найдовша ніч у році.
21 грудня відбудеться день зимового сонцестояння. Це означає, що цієї доби триватиме найдовша ніч у році.
Також день зимового сонцестояння вважається днем початку астрономічної зими у північній півкулі Землі.
За даними ресурсу Time and Date, 21 грудня 2022 року схід сонця у Києві відбудеться о 7:55, а захід — о 15:56. Тобто світла частина доби триватиме 8 годин і 1 хвилину.
За даними ресурсу Time and Date, 21 грудня 2022 року схід сонця у Києві відбудеться о 7:55, а захід — о 15:56. Тобто світла частина доби триватиме 8 годин і 1 хвилину.
Опісля ніч починає скорочуватись, а світловий день довшає.
Простими словами сонцестояння — це день, коли сонце “стоїть” на одному місці, а саме у точці горизонту, де воно, власне, сходить і заходить.
Простими словами сонцестояння — це день, коли сонце “стоїть” на одному місці, а саме у точці горизонту, де воно, власне, сходить і заходить.
Фото: Unsplash
День зимового сонцестояння здавна вважається дуже сприятливим для починань у професійній сфері, стосунках з батьками, коханим чи друзями.
Цей день також дуже хороший для встановлення новорічної ялинки в оселі. Ця традиція пішла ще від наших пращурів. Предки вважали, що запах хвойних дерев відлякує нечисту силу і духи обходять оселю стороною.
Також у день зимового сонцестояння не варто ходити на закупи. Краще відклади цю ідею на інший день.
Дунчжі — з китайської буквально перекладається, як вершина зими або ж день зимового сонцестояння.
Жителі азійських країн, а особливо корейці, японці та китайці, святкують пік зими і початок наближення весни.
День зимового сонцестояння — це свято, коли уся родина збирається разом, люди готують особливі страви та радіють.
Ялда — це фестиваль іранського походження найдовшої й найтемнішої ночі.
У день зимового сонцестояння збирається вся родина, родичі та друзі, накривають стіл, повний різних страв та напоїв, та декламують вірші до сходу сонця.
Найголовніше місце на столі займають кавуни та гранати — червоний колір, яким насичені ці фрукти, означає світанок та світле життя.
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