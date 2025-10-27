День зимового сонцестояння 2025: коли відзначають, скільки триває та які традиції у цей день

Щороку з настанням зимових холодів ми чекаємо, коли ж дні знову будуть хоч трішки довшими. Хочеться більше насолодитися світлом у цю холодну пору.

Відбувається це після дня зимового сонцестояння — найкоротшого дня у році.

Коли відзначають день зимового сонцестояння, скільки він триває та які традиції існують у цей день — читай у матеріалі.

Коли відзначають день зимового сонцестояння у 2025

Сонцестояння відбувається двічі на рік: 21 червня та 21 грудня.

21 грудня відбудеться день зимового сонцестояння. Це означає, що цієї доби триватиме найдовша ніч у році.

Також день зимового сонцестояння вважається днем початку астрономічної зими у північній півкулі Землі.

Скільки триває світловий день

За даними ресурсу Time and Date, 21 грудня 2025 року схід сонця у Києві відбудеться о 7:56, а захід — о 15:56. Тобто світла частина доби триватиме 8 годин і 4 хвилини.

Опісля ніч починає скорочуватись, а світловий день довшає.

Скільки триватиме зимове сонцестояння в інших країнах

Наприклад, у наших союзників британців у Лондоні схід сонця 21 грудня відбудеться о 8:01, а захід — о 15:55. Тож тривалість сонцестояння буде 7 годин та 53 хвилини.

А ось у Вашингтоні схід сонця відбудеться о 7:21, а захід — о 16:51. Загальна тривалість світлового дня складе 9 годин 29 хвилин.

У Варшаві схід сонця 21 грудня очікується о 7:40, а захід — о 15:27. Сонцестояння триватиме 7 годин та 46 хвилин.

У Вільнюсі схід сонця буде о 8:37, а захід — о 15:56. Загальна тривалість світлового дня складе 7 годин та 18 хвилин.

Що таке сонцестояння

Простими словами сонцестояння — це день, коли сонце “стоїть” на одному місці, а саме у точці горизонту, де воно, власне, сходить і заходить.

Традиції у день зимового сонцестояння

День зимового сонцестояння здавна вважається дуже сприятливим для починань у професійній сфері, стосунках з батьками, коханим чи друзями.

Цей день також дуже хороший для встановлення новорічної ялинки в оселі. Ця традиція пішла ще від наших пращурів. Предки вважали, що запах хвойних дерев відлякує нечисту силу і духи обходять оселю стороною.

Також у день зимового сонцестояння не варто ходити на закупи. Краще відклади цю ідею на інший день.

Як святкують зимове сонцестояння у світі

Фестиваль Дунчжі

Дунчжі — з китайської буквально перекладається, як вершина зими або ж день зимового сонцестояння.

Жителі азійських країн, а особливо корейці, японці та китайці, святкують пік зими і початок наближення весни.

День зимового сонцестояння — це свято, коли уся родина збирається разом, люди готують особливі страви та радіють.

Ялда

Ялда — це фестиваль іранського походження найдовшої й найтемнішої ночі.

У день зимового сонцестояння збирається вся родина, родичі та друзі, накривають стіл, повний різних страв та напоїв, та декламують вірші до сходу сонця.

Найголовніше місце на столі займають кавуни та гранати — червоний колір, яким насичені ці фрукти, означає світанок та світле життя.

Йоль

Йоль — саме так називають День зимового сонцестояння британці. Традиція відзначати його формувалась протягом століть і започаткували її германські народи.

Перейняли вони як свято, так і його назву в Скандинавії, там слово jol означало якраз-таки свято під час зимового сонцестояння. Ось тільки пізніше скандинави інтегрували це дійство в Різдво, тому в них йоль тепер означає різдвяні святкування.

Відзначають Йоль у першопочатковому вигляді зараз також, але в кожній країні по-своєму. Спільними ознаками свята лишається Йольське вогнище, коли запалюють святкове поліно, яке горить протягом усіх гулянь. Також люди роблять козу Йоля з соломи, аби таким чином відзначити важливість бога Тора.

Крім того, люди готують святкові столи, прикрашають їх вічнозеленими рослинами та свічками.

Раніше ми розповідали про те, якою буде зима 2025-2026 для українців.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!