Уникай цих продуктів, щоб полегшити стан: дієта при циститі

Будь-який дискомфорт, а тим паче хвороба, потребує лікування, яке призначить фахівець. Та важливою складовою є не лише медикаментозний режим, а й правильно підібране харчування.

Особливо це важливо при циститі, адже недуга завдає багато клопоту та дискомфорту. Про симптоми циститу та дієту при захворюванні розповіли лікарка-терапевтка Анастасія Коваль та дієтологиня-нутриціологиня Богдана Люлько.

Симптоми циститу

Цистит — це інфекційне захворювання сечового міхура. Здебільшого цистит виникає через бактерії, найчастіше це — кишкова паличка або грибкові інфекції. Також серед населення частіше на цистит хворіють жінки.

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Цистит може бути гострий та хронічний — він виникає на фоні недолікованого гострого циститу.

Серед симптомів циститу є:

часті позиви до сечовипускання;

відчуття болю та печіння наприкінці сечовипускання;

сечовипускання малими порціями;

болі внизу живота;

можливі домішки крові в сечі.

Чому виникає цистит

Інфекції: кишкова паличка, стрептокок, стафілокок. Інфекції, які передаються статевим шляхом. Хронічні закрепи. Порушення інтимної гігієни. Проблеми з відтоком сечі. Переохолодження.

— Лікування циститу є етіологічним, тобто має діяти на збудника інфекції — це або антибіотики, або протигрибкові препарати, які призначає лише лікар, — застерігає лікарка Анастасія Коваль.

Важливо пройти весь курс лікування і не обривати приймання ліків одразу після покращення самопочуття.

Як харчуватися при циститі

Під час гострого циститу варто не перенавантажувати свій організм тваринним білком. Тому якщо в тебе цистит, то вживай м’ясо, рибу або яйця не частіше, ніж один раз на день. Серед м’яса варто віддавати перевагу індичому або курячому.

Викинь зі свого раціону каву та чай.

Богдана Люлько каже: цистит — це запальний процес. Тому варто уникати продуктів, які навантажують організм.

Що не можна їсти при циститі

При циститі варто уникати таких продуктів:

копченості;

занадто солоні продукти;

засмажені до жорсткої скоринки, приготовлені у фритюрі та паніруванні страви;

солодощі;

соняшникова олія;

трансжири;

алкоголь;

цибуля, часник, прянощі;

хрін;

наваристі грибні, рибні, м’ясні бульйони;

шпинат;

щавель;

редис.

Основний акцент на період лікування циститу варто зробити на рослинній їжі та достатній кількості води — близько 2 л на день та відварів з шипшини й ромашки.

Лікування циститу може призначити лише лікар, та є кілька моментів, на які ти самостійно можеш вплинути, щоб зменшити дискомфорт. Про лікування циститу читай у матеріалі.

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